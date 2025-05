Innocan Pharma erhält sein erstes Patent in Mexiko für seine topische Schmerzlinderung

- Ein Zeichen für Innocans wachsendes Portfolio an geistigem Eigentum

Herzliya, Israel und Calgary, Alberta – 6. Mai 2025 / IRW-Press / Innocan Pharma Corporation (CSE: INNO) (FWB: IP4) (OTCQB: INNPF) („Innocan“ oder das „Unternehmen“), ein Vorreiter auf dem Gebiet der Pharmazeutik und Biotechnologie, freut sich bekannt zu geben, dass das mexikanische Patentamt die Zulassung für die Patentanmeldung des Unternehmens bezüglich der eigens entwickelten Technologie zur topischen Schmerzlinderung erteilt hat.

Dieses Patent deckt eine bahnbrechende Formulierung ab, die aus einer einzigartigen Mischung aus Cannabidiol und Mineralen besteht, um eine schnell wirkende, gezielte Schmerzlinderung zu erreichen. In klinischen Studien wurde gezeigt, dass innerhalb von 20 Minuten nach der Anwendung eine spürbare Schmerzlinderung eintritt. Die Genehmigung dieses Patents ist ein wichtiger Meilenstein auf dem Weg zu Innocans Ziel, topische therapeutische Lösungen der nächsten Generation voranzutreiben.

Die Zulassung des Patents in Mexiko ergänzt die bereits erteilten entsprechenden Patente in den Vereinigten Staaten, Russland und der Ukraine sowie ein wachsendes Portfolio von anhängigen Anmeldungen in verschiedenen Rechtsgebieten rund um den Globus. Mit dieser Entwicklung ist Innocan gut aufgestellt, um einen frühzeitigen und strategischen Zugang zu den lateinamerikanischen Märkten zu erhalten.

„Wir freuen uns sehr über die Erteilung eines Patents für unsere Technologie zur topischen Schmerzlinderung in Mexiko“, so Iris Bincovich, Chief Executive Officer von Innocan Pharma. Innocan Pharma beabsichtigt, sein Portfolio an geistigem Eigentum in anderen wichtigen Gebieten weltweit weiter auszubauen und damit seine Führungsrolle bei Wellness-Innovationen auf Cannabidiolbasis zu festigen.

Über Innocan Pharma:

Innocan ist ein Innovator auf dem Gebiet der Pharmakologie und Wellness. Im Bereich Pharmakologie hat Innocan eine Arzneimittelverabreichungsplattform für mit CBD beladene Liposomen entwickelt, um eine exakte Dosierung sowie verlängerte und kontrollierte Freisetzung von synthetisch erzeugtem CBD für das nicht-opioide Schmerzmanagement zu erreichen. Im Bereich Wellness entwickelt und vermarktet Innocan ein umfassendes Portfolio von leistungsfähigen Pflege- und Schönheitsprodukten für einen gesünderen Lebensstil. In diesem Segment konzentriert sich Innocan über seine Tochtergesellschaft BI Sky Global Ltd. gezielten auf den fortschrittlichen Online-Handel.

