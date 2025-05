Kondor AI, der Venture-Partner von Pioneer AI Foundry, bestätigt Schlusstermin für das Übernahmeangebot von Ora Technology

Vancouver, BC – 6. Mai 2025 / IRW-Press / Pioneer AI Foundry Inc. (Cboe CA:JPEG) („Pioneer“ oder das „Unternehmen“) teilt mit, dass seine Venture-Partner Kondor AI PLC („Kondor“) und Ora Technology PLC („Ora“) sich auf die Bestimmungen eines empfohlenen Angebots für alle Aktien geeinigt haben, nach welchem Kondor mehr als 50 % der gesamten ausgegebenen Stammaktien von Ora erwerben wird, was ursprünglich am 21. März 2025 bekannt gegeben wurde (siehe hier die vollständige Pressemitteilung). Das Angebot, das im Wege eines Übernahmeangebots gemäß dem Companies Act 2006 implementiert wird, wird offiziell am 12. Mai 2025 um 13.00 Uhr (britische Zeit) für die Annahme geschlossen.

Starke Unterstützung seitens der Aktionäre

Zum Stichtag 25. April 2025 hatte Kondor gültige Zusagen für 193.750.092 Aktien von Ora erhalten, was ungefähr 92,54 % des emittierten Aktienkapitals von Ora entspricht. Dazu gehören Aktien, die unwiderruflichen Verpflichtungen seitens der Direktoren von Kondor unterliegen, und Aktien, die von Parteien gehalten werden, welche in Abstimmung mit Kondor agieren.

Angesichts der Tatsache, dass Kondor inzwischen Zusagen für mehr als 90 % der Aktien, auf die sich das Angebot bezieht, und mehr als 90 % der damit verbundenen Stimmrechte erhalten hat, bestätigt das Unternehmen seine Absicht, seine Rechte auf den zwangsweisen Erwerb aller verbleibenden Ora-Aktien gemäß Kapitel 3 von Teil 28 des Companies Act 2006 auszuüben.

„Der bestätigte Schlusstermin stellt einen strategischen Meilenstein für unsere Venture-Partner dar. Die voraussichtliche Integration der Plattform-Fähigkeiten von Ora wird die langfristige Vision von Kondor für KI-gesteuerte Personalisierung und Plattform-Intelligenz unterstützen. Wir freuen uns darauf zu sehen, wie die vereinten Teams Innovationen vorantreiben und Mehrwert für das gesamte KI-Agenten-Ökosystem schaffen werden.“ – Darcy Taylor, CEO von Pioneer AI Foundry.

Über Kondor AI PLC

Das am 1. November 2021 gegründete Unternehmen Kondor AI PLC ist ein visionäres KI-Unternehmen, das auf die Entwicklung innovativer Lösungen im Bereich der künstlichen Intelligenz ausgerichtet ist. Die Aktien des Unternehmens werden im Access-Segment des Wachstumsmarktes der Aquis Stock Exchange unter dem Symbol KNDR gehandelt. Weitere Informationen finden Sie unter: https://www.kondor.ai/