Configit und Deloitte Consulting unterstützen Industrieunternehmen mit einem Ende-zu-Ende-Ansatz für das Management von Produktkonfigurationen

Die umfassende Erfahrung von Deloitte in der Geschäftsprozessanalyse in Verbindung mit den führenden CLM-Lösungen von Configit ermöglicht die Bereitstellung einer umfassenden Lösung für die Kunden. Durch die Kombination der gemeinsamen Beratungsleistungen der Abteilung Product Strategy and Lifecycle Management (PSLM) von Deloitte mit den technologischen Kompetenzen von Configit können CLM-Lösungen innerhalb weniger Wochen in Betrieb genommen werden.

CLM (Configuration Lifecycle Management) befähigt Unternehmen, Konfigurationsdaten über Abteilungsgrenzen hinweg ganzheitlich und durchgängig entlang der gesamten Wertschöpfungskette zu managen. Durch diesen End-to-End-Ansatz sind Hersteller konfigurierbarer Produkte in der Lage, Produktkonfigurationen effizient, fehlerfrei und zentral zu erstellen, zu verwalten und zu vermarkten. So wird die Komplexität im Unternehmen reduziert, die Leistungsfähigkeit gesteigert und schnell sowie präzise auf Kundenanforderungen reagiert.

Die Integration der Beratungsexpertise von Deloitte mit der CLM-Technologie von Configit ermöglicht eine durchgängige digitale Kontinuität, die Konsistenz, Compliance und Agilität über den gesamten Produktlebenszyklus fördert. Dies ermöglicht eine nahtlose digitale Transformation.

Tino Krüger, Partner, Product Strategy and Lifecycle Management, Deloitte Consulting, erklärt: „Im Zeitalter hochkomplexer und maßgeschneiderter Lösungen freuen wir uns, unsere Kunden mit einem gemeinsamen Angebot von Deloitte und Configit zu unterstützen. Dank unserer engen Zusammenarbeit können wir Unternehmen in jeder Phase ihrer Transformation auf dem Weg zu einem konsistenten Digital Thread und einem durchgängigen Konfigurationslebenszyklus begleiten. Ob bei der strategischen Beratung und Definition von Geschäftsmodellen, der Implementierung einer effizienten, modularen Architektur auf Basis föderierter Daten und Clean-Core-Ansätzen oder dem Betrieb der Lösung – wir stehen Ihnen gerne zur Seite. Wir freuen uns, im Rahmen dieser Partnerschaft unsere Kompetenzen in den Bereichen Softwarelösungen und Beratung zu bündeln, um unseren Kunden eine erstklassige und umfassende Unterstützung bei ihrer Transformation zu bieten."

Johan Salenstedt, CEO bei Configit, kommentiert: „Eine gute Partnerschaft ist eine, die für beide Seiten vorteilhafte Angebote vereint. Deloitte bringt seine Expertise in der Integration von Digital Threads und Product Lifecycle-Managementsystemen ein. Wir bieten ein CLM, das automatisiertee und fehlerfreie Konfiguration komplexer Produkte ermöglicht. Gemeinsam können wir globale Industriefirmen auf dem Weg zu einem effizienten, optimierten Produktlebenszyklus begleiten. Dies ist eine großartige Kombination für unsere Kunden, und ich sehe nur Vorteile für sie."

Informationen zu Configit

Configit ist der weltweit führende Anbieter von Configuration Lifecycle Management-(CLM-)Lösungen und ein Anbieter von geschäftskritischer Software für die Konfiguration komplexer Produkte. Alle Configit-Produkte basieren auf der patentierten Virtual Tabulation-(VT-)Technologie, die die Produktkonfiguration neu definiert hat, indem sie eine höhere Geschwindigkeit und eine bessere Handhabung der Komplexität bietet. Virtual Tabulation befähigt Configit dazu, marktführenden globalen Unternehmen leistungsstarke und benutzerfreundliche Konfigurationslösungen bereitzustellen. Website: configit.com.

