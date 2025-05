Schrumpfende Umsätze auf dem Pflanzenschutzmarkt, stagnierende Absätze für Düngehersteller / Heute Jahrespressekonferenz des Industrieverbands Agrar

Frankfurt/Main (ots) - Der Nettoinlandsumsatz (NIU) mit Pflanzenschutzmitteln in

Deutschland belief sich im Geschäftsjahr 2024 auf 1,220 Milliarden Euro. Das

bedeutet gegenüber dem Vorjahr (1,342 Mrd. Euro) ein Minus von 9,1 Prozent im

Direktgeschäft zwischen der im Industrieverband Agrar e. V. (IVA) organisierten

Industrie und dem Pflanzenschutz-Großhandel. Die Preise für Düngemittel

verharrten im Jahr 2023/24 in einer weitgehend stabilen Seitwärtsbewegung. Das

stabile Preisniveau trug zu einem leichten Anstieg der Absatzmenge des

wichtigsten Nährstoffs Stickstoff um 1,8 Prozent auf 1,053 Millionen Tonnen

Stickstoffdünger bei (2022/23: 1,034 Mio. Tonnen).



Mehr Zahlen und Hintergründe präsentiert der IVA heute (6. Mai) im Rahmen seiner

Jahrespressekonferenz um 11 Uhr (>> Anmeldung:

https://www.iva.de/iva-laedt-zur-jahrespressekonferenz-am-6-mai-2025 ).





Der Industrieverband Agrar e. V. (IVA) vertritt die Interessen der Hersteller

von Betriebsmitteln für einen nachhaltigen Pflanzenbau in Deutschland. Die 47

Mitgliedsunternehmen engagieren sich in den Bereichen Pflanzenschutz,

Pflanzenernährung, Pflanzenzüchtung, Biostimulanzien und Schädlingsbekämpfung.

Die vom IVA vertretene Branche bietet innovative Produkte für eine moderne

Landwirtschaft, professionellen Gartenbau und verantwortungsvolle

Privatanwendung.



Pressekontakt:



Industrieverband Agrar e. V., Pressestelle

Martin May

Tel. +49 69 2556-1249 oder +49 151 54417692

Fax +49 69 2556-1298

E-Mail: mailto:may.iva@vci.de

https://www.iva.de

https://twitter.com/IVA_Presse

https://www.linkedin.com/company/industrieverband-agrar-iva



Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/16070/6026629

OTS: Industrieverband Agrar e.V. (IVA)