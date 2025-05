Gebremster Auftakt in Rekordnähe - Quartalszahlen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Mit dem Rekord in Sichtweite dürfte dem Dax am Dienstag zunächst keine weitere Annäherung an seine Bestmarke von 23.476 Punkten gelingen. Knapp eine Stunde vor dem Beginn auf Xetra signalisierte der X-Dax ein Minus von 0,15 Prozent auf 23.309 Punkte. Der Euroregion-Leitindex EuroStoxx 50 wird mit ähnlichem Abschlag erwartet.

Anleger warten weiter auf erste Erfolgsmeldungen zu den globalen Verhandlungen über die von US-Präsident Donald Trump verhängten Importzölle. In New York hatte der Leitindex Dow Jones Industrial seine neuntägige Gewinnstrecke am Vortag erst einmal unterbrochen. Auch der Dax hat mittlerweile eine so lange Gewinnserie hinter sich.