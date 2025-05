Heidelberger Druck will profitabler werden

77mike77 schrieb 24.03.25, 09:07

moin, ist dieser Bericht schon bekannt ? und gibt es Neuigkeiten diesbezüglich? Der bericht ist schon etwas älter vom 12.02.2025





Heidelberger Druckmaschinen will Rüstungsindustrie beliefern



Der Maschinenbauer möchte vom Boom profitieren. Im dritten Quartal unter dem Strich rote Zahlen. Die Aktie stürzt ab.



Heidelberg. Um die eigene Produktion besser auszulasten, hat sich die Heidelberger Druckmaschinen AG im Rahmen ihres Industriegeschäfts als Zulieferer für die Rüstungsindustrie ins Spiel gebracht. In einer aktuellen Unternehmenspräsentation von Konzernchef Jürgen Otto taucht der Geschäftsbereich "Verteidigung" neben Elektromobilität und Wasserstoff als einer von drei künftigen Wachstumsfeldern auf.



Der Fokus beziehe sich dabei auf die Entwicklung, Industrialisierung und Produktion von mechanischen und elektrischen Komponenten und Systemen, erläuterte ein Unternehmenssprecher auf Nachfrage. "Hierzu laufen aktuell Gespräche, aber es gibt noch kein Abschluss". Um welche Teile es genau gehen könnte, sagte der Unternehmenssprecher nicht. Er nannte auch keine Namen potenzieller Kunden.





Um Rückgänge bei den Druckmaschinen auszugleichen, bemühen sich die Heidelberger schon länger im Industriegeschäft Fuß zu fassen, also in der Fertigung für Drittkunden. Aktuell laufe das aber "ziemlich zäh", räumte Otto am Mittwoch bei der Präsentation der Bilanz zum dritten Quartal ein. Schließlich fehle der deutschen Industrie aktuell der Schwung.



Ausnahme ist die Rüstungsindustrie, die – angesichts des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine und weiterer geopolitische Spannungsfelder wie der Nahostkonflikt – gerade einen regelrechten Boom erlebt. Nach Jahren der Flaute verzeichnet die Branche teilweise rekordhohe Auftragsbestände.



