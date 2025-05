Evotec sehr schwach nach Quartalszahlen

Newandfresch schrieb gestern 12:14

Guter Post! Jetzt setze mal die Personalkosten dazu ins Verhältnis. Wenn man die Arbeit des alten Vorstandes bewerten will, dann ist der Aufbau dieser Kostenstruktur ein fetter Minuspunkt. Hier war man zu optimistisch bzw. hier fehlt es an Umsatz/Rohertrag. Leider kommt noch zu wenig an "Fertigungsumsatz aus den J.PODs" heraus. Daher ist für mich der Bereich Just aktuell mit stark angezogener Handbremse unterwegs und man generiert größtenteils Entwicklungsumsätze (mit Sandoz). Die aktuelle Situation kann sich in 1-2 Jahren "schnell" drehen. Kommen wirklich die ersten BMS Onco Projekte in die Klinik und steigt das Fertigungsvolumen in den J.PODs, dann werden auch bessere Zahlen in der GUV stehen. Nur meine Meinung.