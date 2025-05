RBC belässt Teamviewer auf 'Outperform' - Ziel 16 Euro

NEW YORK (dpa-AFX) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Teamviewer nach Zahlen zum ersten Quartal auf "Outperform" mit einem Kursziel von 16 Euro belassen. Der Konzernumsatz liege um drei Prozent über der Konsensschätzung und das bereinigte operative Ergebnis (Ebitda) habe die Markterwartung um vier Prozent überboten, schrieb Wassachon Udomsilpa in einer ersten Reaktion am Dienstag. Der Anbieter von Software zur Fernwartung von IT-Systemen habe vor allem im Geschäft mit Unternehmen gut abgeschnitten./bek/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2025 / 01:32 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.05.2025 / 01:32 / EDT