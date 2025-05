Zalando mit Gewinnsprung: Umsatz zieht an, Kundenzahl auf Rekordhoch!

"Das Wachstum wurde durch einen erfolgreichen Saisonschlussverkauf und einen vielversprechenden Start in die Frühjahrs-/Sommersaison angetrieben", sagte Co-CEO David Schröder. "Auch unser erweitertes Bonusprogramm Zalando Plus und neue Lifestyle-Angebote zeigen Wirkung."

Starke Entwicklung in B2C und B2B treibt Ergebnis

Im B2C-Segment profitierte Zalando von einem erweiterten Sortiment, stärker personalisierten Angeboten sowie der erfolgreichen Internationalisierung seines Bonusprogramms. Inzwischen nutzen 15 Prozent der Kunden und Kundinnen in 13 Märkten Zalando Plus. Das Lifestyle-Segment, darunter "Lounge by Zalando", "Beauty" und "Designer", verzeichnete ein zweistelliges Wachstum.

Zalando bekräftigt Jahresziele trotz Unsicherheiten

Trotz der geopolitischen und makroökonomischen Unsicherheiten bekräftigt der DAX-Konzern seine Prognose für das Gesamtjahr 2025. Der Umsatz sowie das GMV sollen zwischen vier und neun Prozent wachsen. Das bereinigte EBIT wird in einer Spanne von 530 bis 590 Millionen Euro erwartet. Die für 2025 geplanten Investitionen (Capex) in Höhe von 180 bis 280 Millionen Euro bleiben ebenfalls bestehen.

Die mögliche Übernahme des Hamburger Konkurrenten About You sei in der Prognose noch nicht enthalten, heißt es aus Unternehmenskreisen.

An der Börse kam der Quartalsbericht gut an. Die Zalando-Aktie legte am Dienstagvormittag um 3,75 Prozent auf 33,50 Euro zu.

Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion





