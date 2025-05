DoorDash schluckt Deliveroo für 3,9 Milliarden US-Dollar – Aktie im Höhenflug

Der US-Lieferdienst DoorDash will in einem Milliardendeal den britischen Konkurrenten Deliveroo übernehmen. Für umgerechnet rund 3,9 Milliarden US-Dollar will DoorDash alle Aktien von Deliveroo kaufen – zu einem Preis von 180 Pence je Aktie. Das entspricht einem satten Aufschlag gegenüber dem letzten Schlusskurs der Deliveroo-Aktie.

Die Deliveroo-Aktie reagierte prompt: Bereits in der vergangenen Woche war der Kurs auf den höchsten Stand seit drei Jahren geklettert, nachdem das Interesse von DoorDash öffentlich geworden war. Nun bestätigte Deliveroo, dass der eigene Aufsichtsrat dem Übernahmeangebot zugestimmt habe.