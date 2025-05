Aktien Asien/Pazifik Leichte Gewinne in China - Japan weiter geschlossen An den wichtigsten asiatisch-pazifischen Aktienmärkten hat sich am Dienstag keine einheitliche Tendenz herauskristallisiert. Erneut fand in Japan und Südkorea wegen Feiertagen kein Handel statt. Gewinne verbuchten die chinesischen Börsen. Die …