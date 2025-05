Integral Metals berichtet von Monazit-dominanter REE-Mineralisierung in Woods Creek

Calgary, Alberta, 6. Mai 2025 / IRW-Press / Integral Metals Corp. (CSE: INTG | OTC: ITGLF | FWB: ZK9) (das „Unternehmen“ oder „Integral“) freut sich, die Ergebnisse einer detaillierten mineralogischen Analyse mit Hilfe der quantitativen Materialauswertung durch Scannen (Quantitative Evaluation of Materials by Scanning, QEMSCAN) aus dem Feldprogramm 2024 auf seinem Projekt Woods Creek in Montana (siehe Pressemeldung vom 3. Februar 2025) zu berichten. Die Erkenntnisse deuten auf die Einlagerung Seltener Erden (REEs) hauptsächlich in Monazit und Allanit, mit weiterer potenzieller Anreicherung in Kolumbit und Ilmenorutil, hin. Diese Ergebnisse unterstützen weitere Explorationsarbeiten mit dem Ziel, ein äußerst aussichtsreiches Karbonatitsystem mit Potenzial für REEs- und Niobmineralisierungen sowie ersten Anzeichen für Galliumvorkommen zu identifizieren.

Im Rahmen des Erkundungsprogramms 2024 des Unternehmens führte ein Team aus zwei Geologen dreitägige Feldarbeiten mit dem Schwerpunkt auf der Kartierung und Beprobung exponierter Karbonatit-Gänge im Konzessionsgebiet Woods Creek aus. Das Team nahm mehr als 60 Gesteinsproben, wobei ungefähr 20 Proben auf sichtbare Gänge und verbundenes Muttergestein ausgerichtet waren. Die Proben wurden zur geochemischen Analyse für die Auswertung der Konzentration Seltener Erden (REEs) gesandt (siehe Pressemeldung vom 3. März 2025). Drei Proben (CK-07, CK-12 und CK-21a) mit erhöhten Oxiden der Seltenen Erden (TREOs) wurden für die mineralogische Bestimmung mit Hilfe der QEMSCAN-Analyse durch ALS Laboratory ausgewählt. Die Analyse diente der Bestimmung spezifischer Mineralphasen, die REEs und verbundene kritische Elemente wie Niob und Titan enthalten.

Die QEMSCAN-Analyse dreier repräsentativer Karbonatit-Proben aus dem Erkundungsprogramm 2024 des Unternehmens bestätigt Monazit als dominantes Muttergestein für Cerium, Lanthan, Neodym, Praseodym, die vier für Technologien sauberer Energie kritischen leichten Seltene Erden (LREEs). In Probe CK-21a stellt Monazit 85 % von Neodym, 83,7 % von Praseodym und ähnliche Anteile an Cerium und Lanthan dar, was auf eine für die Förderung von REEs geeignete Mineralstruktur hinweist. Neben der REEs-Mineralogie bestätigen die QEMSCAN-Ergebnisse auch die Einlagerung von Niob in Kolumbit, vor allem in CK-12, wo Kolumbit 99 % des gesamten Niob-Gehalts ausmacht. Ilmenorutil ist ebenfalls als sekundäre Muttergesteinsphase für Niob und Titan vorhanden. Diese mineralogischen Verbindungen stimmen mit anderen REEs-Nb-haltigen Karbonatit-Systemen überein und unterstützen weitere Explorationsarbeiten zur Identifizierung des Potenzials für kritische Metalle im Projekt Woods Creek. Diese mineralogischen Arbeiten bauen auf früher veröffentlichten Analysedaten auf, die Konzentrationen von Oxiden der Seltenen Erden (TREOs) von mehr als 7 % in Probe CK-21a identifizierten.