Aktien Frankfurt Eröffnung Dax nahe am Rekordhoch - Continental überzeugt In Sichtweite seines Rekordhochs hat der Dax am Dienstag zunächst moderat zugelegt. Mit plus 0,10 Prozent auf 23.367 Zähler näherte er sich kurz nach dem Auftakt auf Xetra seiner Bestmarke von 23.476 Punkten. Der MDax für die mittelgroßen …