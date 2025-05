Devisen Eurokurs behauptet sich über 1,13 US-Dollar Der Kurs des Euro hat sich am Dienstag zuletzt über 1,13 US-Dollar gehalten. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung nach einem kurzen Rutsch unter diese Marke zuletzt zu 1,1328 Dollar gehandelt und damit in etwa auf dem Niveau vom Vorabend. Die …