Zolleskalation an der Börse - Experte verrät, welche Auswirkungen jetzt zu erwarten sind (FOTO)

Delitzsch (ots) - Die jüngsten Ankündigungen aus den USA sorgten für Nervosität

an den Finanzmärkten: Die geplanten Strafzölle auf Importe verschärften die

Spannungen im Welthandel - und wirkten sich sowohl auf Unternehmen als auch auf

Anleger aus. Besonders betroffen wären exportorientierte Branchen, deren Aktien

bereits unter Druck geraten. Kurz darauf die Überraschung: Donald Trump ruderte

zurück und legte seine Pläne zunächst für 90 Tage auf Eis. Doch Anleger sollten

sich nicht in Sicherheit wiegen.



Zölle wirken wie versteckte Steuern - sie bremsen den Handel, treiben die Preise

in die Höhe und schlagen sich direkt in den Bilanzen großer Konzerne nieder. Und

niemand weiß, was nach den 90 Tagen passiert. Anleger sollten deshalb jetzt

genau hinschauen, wo die größten Risiken - aber auch Chancen - liegen. In diesem

Beitrag erfahren Sie, wie sich Investoren strategisch aufstellen sollten.





