Evotec - Aktie im Rampenlicht - 06.05.2025

Mit einer Performance von -9,09 % musste die Evotec Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen.

Evotec ist ein führendes biopharmazeutisches Unternehmen, das sich auf die Wirkstoffforschung und -entwicklung spezialisiert hat. Es bietet umfassende Dienstleistungen von Screening bis zur klinischen Entwicklung. Mit einer starken Marktstellung in Europa und den USA konkurriert es mit Unternehmen wie Charles River und IQVIA. Evotecs Alleinstellungsmerkmale sind seine Plattformtechnologie und strategische Partnerschaften.

Mit dem heutigen Kursrückgang setzt sich der Abwärtstrend der letzten Monate fort. Aktionäre von Evotec mussten in den letzten drei Monaten Verluste von -16,61 % hinnehmen.

Der TecDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,59 % geändert.

Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Evotec mit einem Kursziel von 11,60 Euro auf "Outperform" belassen. Das erste Quartal habe im Rahmen der Erwartungen gelegen, schrieb Charles Weston am Dienstag nach den Zahlen.

Evotec sind am Dienstag nach Geschäftszahlen deutlich abgerutscht. Das erste Quartal sei schlechter gelaufen als erwartet, kommentierte ein Händler. Die Titel des Wirkstoffforschers verloren auf Tradegate mehr als 7 Prozent auf unter 7 Euro.

