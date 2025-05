Medizintechnik-Konzern Philips senkt Margenprognose wegen US-Zollpolitik

AMSTERDAM (dpa-AFX) - Der Medizintechnik-Hersteller Philips senkt wegen der US-Zollpolitik seine Margenprognose für das laufende Jahr. So geht der Konkurrent von Siemens Healthineers derzeit von Belastungen von 250 Millionen bis 300 Millionen Euro aus, wie er am Dienstag mitteilte. Die bereinigte Marge vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte (Ebita-Marge) sieht Philips für 2025 nun bei 10,8 bis 11,3 Prozent und damit einen Prozentpunkt tiefer als ursprünglich prognostiziert. Den Umsatzausblick bekräftigte das Unternehmen. So soll der Erlös auf vergleichbarer Basis um ein bis drei Prozent zulegen. Ausgeklammert sind dabei Währungs- und Portfolioeffekte.

Im ersten Quartal sank der Umsatz leicht auf knapp 4,1 Milliarden Euro, wie Philips in Amsterdam mitteilte. Auf vergleichbarer Basis ging er um zwei Prozent zurück. Dabei verzeichnete Philips ein anhaltend schwaches Geschäft in China. Außerhalb Chinas seien der vergleichbare Umsatz leicht gestiegen, hieß es weiter. Der bereinigte operative Gewinn (Ebita) sank von 388 Millionen auf 354 Millionen Euro, und die entsprechende Marge verschlechterte sich um 0,8 Prozentpunkte auf 8,6 Prozent. Für das zweite Quartal rechnet Philips mit einer leicht verbesserten Entwicklung.