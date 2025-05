Fresenius Medical Care nach Zahlen auf Überholspur!

Auch beim Umsatz zeigte sich der Konzern robust. Die Erlöse stiegen um 3 Prozent auf 4,88 Milliarden Euro. Währungsbereinigt lag das Wachstum bei 1 Prozent, organisch sogar bei 5 Prozent. Belastend wirkte sich eine schwere Grippesaison in den USA aus, durch die die Zahl der Dialysebehandlungen stagnierte. Dennoch bekräftigte FMC-Chefin Helen Giza die Prognose für das Gesamtjahr: "Wir erwarten weiterhin ein organisches Behandlungswachstum in den USA von über 0,5 Prozent."

Strategieplan FME25 auf Kurs: 68 Millionen Euro eingespart!

Im Fokus steht weiterhin das Transformationsprogramm FME25. Im ersten Quartal erzielte FMC nachhaltige Einsparungen in Höhe von 68 Millionen Euro, bei einmaligen Kosten von 28 Millionen Euro. Bis Ende 2025 sollen sich die jährlichen Einsparungen auf 750 Millionen Euro summieren. "Die Ergebnisse des ersten Quartals belegen einmal mehr unsere Fortschritte in der Umsetzung unseres strategischen Plans," so Giza.

Auch die Portfoliooptimierung trägt zur Ergebnisverbesserung bei. Der Konzern trennte sich im ersten Quartal von margenschwachen Vermögenswerten, darunter Teile des US-Laborgeschäfts Spectra Laboratories sowie das Klinikgeschäft in Malaysia. Die entsprechenden Sondereffekte beliefen sich auf minus 24 Millionen Euro.

Operatives Ergebnis steigt um 35 Prozent

Das berichtete operative Ergebnis legte im Vergleich zum Vorjahr um satte 35 Prozent auf 331 Millionen Euro zu (Marge: 6,8 Prozent). Ohne Sondereffekte lag es bei 457 Millionen Euro (Marge: 9,4 Prozent). Besonders stark zeigte sich das Segment Care Enablement mit einem operativen Plus von 50 Prozent (ohne Sondereffekte), getrieben durch Volumen- und Preissteigerungen weltweit sowie die FME25-bedingten Effizienzgewinne.

Auch das Segment Care Delivery verzeichnete einen Gewinnanstieg um 4 Prozent (ohne Sondereffekte) auf eine Marge von 9,3 Prozent. Positiv wirkten sich hier insbesondere gestiegene Erstattungssätze und Einsparungen aus. Belastend waren hingegen inflationsbedingte Kostensteigerungen und eine reduzierte Anzahl von Dialysetagen.

Ausblick 2025 bestätigt: Starkes Margenwachstum erwartet

Der Konzern bekräftigte seine Jahresprognose. Der Umsatz soll währungsbereinigt im niedrigen einstelligen Prozentbereich steigen. Beim bereinigten operativen Ergebnis erwartet FMC ein Wachstum im hohen Zehner- bis hohen Zwanzigerprozentbereich. Die Basis für die Prognose bilden ein Umsatz von 19,34 Milliarden Euro und ein operatives Ergebnis von 1,8 Milliarden Euro im Jahr 2024.

"Die positive Dynamik des letzten Jahres hat sich fortgesetzt. Wir sehen klare operative und finanzielle Fortschritte und sind gut positioniert, um unsere Ziele für 2025 zu erreichen," resümiert CEO Helen Giza.

Die Aktie von Fresenius Medical Care reagierte am Dienstagvormittag mit einem deutlichen Kursplus und notierte zuletzt 4,1 Prozent höher bei 47,10 Euro (Stand: Dienstag, 9:45 Uhr MESZ).

Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion

Die Fresenius Medical Care Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +7,10 % und einem Kurs von 48,45EUR auf Tradegate (06. Mai 2025, 10:07 Uhr) gehandelt.





