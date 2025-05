Monatszahler Realty Income: Reicher kann man im Schlaf kaum werden!

Am Montagabend hat die US-Immobilieninvestitionsgesellschaft (REIT) ihre Zahlen zum abgelaufenen Quartal vorgestellt. Die hielten zwar keine Überraschungen bereit, das Unternehmen hat jedoch spannende Zukunftspläne durchblicken lassen.

Mieteinnahmen etwas hinter dem Plan

Die Erlöse legten gegenüber dem Vorjahresquartal um 1,38 Millionen US-Dollar zu, womit die Erwartungen um 80 Millionen US-Dollar übertroffen werden konnten. Allerdings verfehlten die pro Aktie erzielten Mieterlöse (FFO) die Schätzung von 1,05 US-Dollar um einen Cent.

Gegenüber dem vergleichsweise schwachen Vorjahresergebnis in Höhe von 0,94 US-Dollar je Anteilsschein konnte sich Realty Income jedoch um 11 Cent steigern. Der auf die Anteilseigner entfallende Nettogewinn lag in den abgelaufenen drei Monaten bei 249,8 Millionen US-Dollar, was einem Gewinn von 0,28 US-Dollar pro Aktie entspricht.

Jahresprognose bekräftigt

Seine Jahresprognose hat das Unternehmen trotz der inzwischen erheblichen wirtschaftlichen Unsicherheiten bekräftigt. Die bereinigten Funds from Operations sollen bei 4,22 bis 4,28 US-Dollar pro Aktie liegen. Bei einer Belegungsquote von 98 Prozent sollen Mieterhöhungen von durchschnittlich einem Prozent durchgesetzt werden.

Angesichts des sich aufhellenden Sentiments am Gewerbeimmobilienmarkt will Realty Income außerdem kräftig investieren. Das angepeilte Volumen liegt bei 4,0 Milliarden US-Dollar. Bereits im ersten Quartal wurden 1,4 Milliarden US-Dollar verausgabt.

Hohe Investitionen geplant, Europa im Fokus

Vor allem in Europa will das Unternehmen kräftig wachsen. Bereits im ersten Quartal entfielen auf die Eurozone 65 Prozent der Investitionssumme. CEO Sumit Roy kündigte an, dass Realty Income in Immobilien mit bislang unterdurchschnittlichen Mieterträgen investieren will, um diese zu ertüchtigen und anschließend Mieterhöhungen durchsetzen zu können.

Die Dividende des Unternehmens spielte im Conference Call keine Rolle. Das dürfte für Anlegerinnen und Anleger angesichts von bereits zwei Erhöhungen in diesem Jahr aber zu verschmerzen sein.

Bislang ereignisloser Handel

Am Ergebnis von Realty Income gibt es nichts auszusetzen, aber eben auch nichts zu feiern. Dementsprechend zeigten sich Anlegerinnen und Anleger bislang unbeeindruckt. Weder in der Nach- noch in der Vorbörse ist es zu größeren Kursausschlägen gekommen.

Am Optionsmarkt war vorab eine Bewegung von bis zu 3,2 Prozent eingepreist. Am Dienstag deutet alles darauf hin, dass die tatsächliche Reaktion deutlich kleiner ausfallen wird – wie schon in den fünf Quartalen zuvor. Händlerinnen und Händler sind derzeit mehrheitlich bullish eingestellt mit einer Call-Quote von 64 Prozent für den Fälligkeitstermin im Mai und bis zu 69 Prozent für den im September.

Fazit: Kaufen, liegen lassen, kassieren!

Der US-REIT überzeugte in den vergangenen Monaten mit Ausnahme der beiden Dividendenerhöhungen in kurzer Folge durch Geräuschlosigkeit – das ist eines der höchsten Komplimente, das man einem Unternehmen, das als Monatszahler agiert machen kann, denn so können sich Anlegerinnen und Anleger sorgenfrei über monatliche Dividendenerträge freuen.

Die dürften auch in Zukunft sprudeln, insbesondere dann, wenn Realty Income die für Europa angestrebte Investitionsstrategie gelingen sollte. Mit einer aktuellen Dividendenrendite von 5,7 Prozent und einem Kurs-FFO-Verhältnis von 13,3 kann man hier jederzeit bedenkenlos zugreifen.

Sollte es zu einer Korrektur kommen, wird die Aktie angesichts der dann noch höheren Dividendenrendite nur noch attraktiver. Damit ist die Aktie für einen Sparplan prädestiniert – die gibt's schon ab 0 Euro bei SMARTBROKER+.

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion

Die Realty Income Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,20 % und einem Kurs von 50,26EUR auf Tradegate (06. Mai 2025, 12:29 Uhr) gehandelt.

