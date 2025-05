Aixtron: (Turbo)-Calls mit hohen Chancen bei anhaltender Erholung

Die Aktie des im MDAX und TecDAX gelisteten Halbleiterkonzerns Aixtron (ISIN: DE000A0WMPJ6) setzte Ende 2023 im Bereich von 39 Euro zu einer massiven Talfahrt an, die am 7.4.25 bei 8,45 Euro ihren vorläufigen Tiefpunkt fand. Mittlerweile konnte sich die Aktie hat von diesem Tief um mehr als 50 Prozent auf 12,80 Euro erholen. Zuletzt beflügelten gute Auftragszahlen den Kurs der Aktie.

Nach dem starken Auftragseingang des Chipindustrie-Ausrüsters bekräftigten Experten nach den Zahlen mit Kurszielen von bis zu 22 Euro (Berenberg Bank) ihre Kaufempfehlungen für die Aixtron-Aktie. Kann die Aktie in den nächsten Wochen ihre Aufwärtsbewegung zumindest auf 15 Euro fortsetzen, wo sie zuletzt am Jahresbeginn 2025 notierte, dann wird sich eine Investition in Long-Hebelprodukte bezahlt machen.