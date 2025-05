Dax etwas schwächer - Berichtssaison läuft

cashburner99 schrieb 05.05.25, 16:39

Und als Bonus gibt's gleich noch was "altbewährtes".... möglichst vage formulieren.



Wenn es dann also heute/morgen wieder etwas runter gehen sollte, war dieser Beitrag natürlich die Ansage eines Short Trades.... wenn nicht, wird einfach geschwiegen. Klasse! 🥳🥳🥳🥂🎉🤡🤡🤡



So geht also Forum..... :laugh: