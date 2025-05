UmweltBank AG (von GBC AG): Kaufen

Unternehmen: UmweltBank AG

ISIN: DE0005570808



Anlass der Studie: Research Comment

Empfehlung: Kaufen

Kursziel: 10,40 EUR

Letzte Ratingänderung:

Analyst: Cosmin Filker, Marcel Goldmann

Starkes Wachstum auf allen Ertrags- und Ergebnisebenen erreicht

Nach den am 30.04.2025 erstmals veröffentlichten Eckdaten zur Entwicklung im ersten Quartal weist die UmweltBank AG auf allen Ertrags- und Ergebnisebenen ein deutliches Wachstum gegenüber dem Vorjahr aus. Während das Zinsergebnis auf Basis der zuletzt gestiegenen Kundeneinlagen erwartungsgemäß deutlich auf 13,66 Mio. EUR (VJ: 7,73 Mio. EUR) anstieg, lag der Anstieg des Finanzergebnisses auf 12,38 Mio. EUR (VJ: 3,67 Mio. EUR) deutlich über unseren Erwartungen. Hierin enthalten sind Gewinnausschüttungen aus dem Verkauf von Immobilien einer Tochtergesellschaft. Grundsätzlich plant die Gesellschaft, das Beteiligungsgeschäft bis 2026 vollständig zu veräußern, allerdings sind Beteiligungsverkäufe naturgemäß schwer planbar.



Der starke Anstieg des Finanzergebnisses führte schließlich zu einem Ergebnis vor Steuern in Höhe von 10,28 Mio. EUR (VJ: -0,13 Mio. EUR), das bereits nach drei Monaten über der Guidance des Unternehmens für das Gesamtjahr 2025 liegt (Guidance: 5 Mio. EUR - 10 Mio. EUR). Da für das laufende Geschäftsjahr jedoch keine weiteren Gewinnausschüttungen zu erwarten sind und aufgrund der für den weiteren Jahresverlauf erwarteten Risikovorsorge in einer Bandbreite von 10 Mio. EUR bis 15 Mio. EUR werden die weiteren Quartale des Jahres kumuliert voraussichtlich ein leicht negatives Vorsteuerergebnis ausweisen, so dass die Guidance weiterhin Bestand hat.

Das Privatkundengeschäft war auch im ersten Quartal von einem Anstieg der Kundenzahl um 4.500 sowie der Kundeneinlagen um 140 Mio. EUR geprägt. Per 31.03.2025 belaufen sich die Privatkundeneinlagen auf 3,6 Mrd. EUR und haben dabei weiterhin den von der Gesellschaft bis zum Geschäftsjahresende 2025 anvisierten Anstieg auf 4,3 Mrd. EUR im Blick. Bis zum Jahr 2028 soll perspektivisch ein weiterer Ausbau der Privatkundeneinlagen auf dann 5,9 Mrd. EUR erreicht werden. Neben Sparprodukten und dem Ausbau des Produktangebots im Wertpapierbereich soll das Einlagengeschäft insbesondere durch das Girokonto getragen werden. Das Girokonto ist im April in die Friends-Phase gestartet, bevor planmäßig Mitte 2025 ein flächendeckender Roll-out erfolgen soll.



Obwohl im Firmenkundengeschäft nach Unternehmensangaben eine anhaltend hohe Nachfrage in den Bereichen Erneuerbare Energien und Wohnimmobilien besteht, ist das Kreditneugeschäft mit 30 Mio. EUR (VJ: 25 Mio. EUR) erwartungsgemäß verhalten in das Jahr gestartet. Neben einer selektiven Kreditvergabe dürften hierfür auch die weiterhin bestehenden Eigenkapitalrestriktionen, die sich durch die Umsetzung der CRR III weiter verschärfen werden, eine Rolle gespielt haben. Für das Gesamtjahr rechnet der Vorstand der UmweltBank unverändert mit einem Neukreditvolumen von 250 Mio. EUR bis 350 Mio. EUR und damit mit einer Seitwärtsbewegung des Kreditvolumens.



Analog zur Bestätigung der Guidance des Unternehmens halten wir an unseren Ergebnisschätzungen fest. Geringfügige Anpassungen haben wir lediglich auf der Ertragsseite vorgenommen, wo wir nun die Gewinnausschüttung der Tochtergesellschaft im Finanzergebnis berücksichtigen. Gleichzeitig haben wir das Zinsergebnis auf 60,32 Mio. EUR (bisher: 65,92 Mio. EUR) reduziert und liegen damit im Rahmen der Unternehmensprognose, die ein Zinsergebnis von 60 Mio. EUR bis 65 Mio. EUR vorsieht. Bislang waren wir von einem gleichmäßigen Anstieg der Privatkundeneinlagen im Jahresverlauf ausgegangen. In unseren aktualisierten Schätzungen haben wir den Anstieg der Privatkundeneinlagen nach Einführung des Girokontos in die zweite Jahreshälfte verschoben, was zu einem niedrigeren durchschnittlichen Bestand an Privatkundeneinlagen im laufenden Geschäftsjahr 2025 führt.



Da wir jedoch unsere Ergebnisprognosen unverändert beibehalten, bestätigen wir auch das aus dem Residualeinkommensmodell abgeleitete Kursziel von 10,40 EUR. Das Rating lautet weiterhin KAUFEN.



Zusätzliche Unternehmensinformationen zur UmweltBank Aktie Die UmweltBank Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 5,16 auf Tradegate (06. Mai 2025, 09:36 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der UmweltBank Aktie um +3,54 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +6,05 %. Die Marktkapitalisierung von UmweltBank bezifferte sich zuletzt auf 183,66 Mio.. UmweltBank zahlte zuletzt (2023) eine Dividende von 0,3300. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,9700 %. Die letzten 4 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 9,5000Euro. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 10,000Euro und das höchste Kursziel liegt bei 8,0000Euro was eine Bandbreite von +93,80 %/+55,04 % bedeutet.