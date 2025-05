Österreich erzielt in schwierigem Umfeld ein Leistungsbilanzplus

Aktuelle Entwicklungen der österreichischen Außenwirtschaft

Wien (APA-ots) - Österreich erzielte im Jahr 2024 trotz schwieriger internationaler

Rahmenbedingungen einen Leistungsbilanzüberschuss von 11,7 Mrd EUR bzw. 2,4 Prozent des BIP. Dieses Ergebnis resultiert einerseits aus dem Güterhandel, der - bei deutlich geringeren Ein- und Ausfuhren - per Saldo ein höheres Plus ergab als im Jahr zuvor. Andererseits sorgte der Tourismus neuerlich für stabile Einkünfte und erreichte gemessen an der Zahl der Ankünfte wieder jenes Gästeniveau, das vor Ausbruch der Pandemie verzeichnet worden war. Die anhaltenden Leistungsbilanzüberschüsse der letzten zwei Jahrzehnte ermöglichten entsprechende Kapitalveranlagungen im Ausland, die 2024 zu einem historischen Rekordstand der dort gehaltenen Finanzaktiva führten.

"Das Leistungsbilanzplus des Jahres 2024 in Höhe von 11,7 Mrd EUR (2,4 Prozent des BIP) wurde in einem äußerst herausfordernden, rezessiven Wirtschaftsumfeld sowie unter dem Eindruck budgetärer Belastungen und eines gebremsten Welthandels erzielt. Es reiht sich in eine lange Serie von Überschüssen ein und belegt damit die langfristig hohe Wettbewerbsfähig der heimischen Exportwirtschaft. Getragen ist das Leistungsbilanzplus von Tourismus und Güterhandel - wenngleich Ein- und Ausfuhren deutlich zurückgegangen sind", erklärte Edeltraud Stiftinger, Vize-Gouverneurin der Oesterreichischen Nationalbank (OeNB), im Rahmen der heutigen Pressekonferenz. "Die derzeit von den USA ausgehenden globalen Handelskonflikte schlagen sich im Ergebnis des Jahres 2024 nicht nieder, werden Österreichs Außenhandel künftig aber sowohl direkt als auch auf indirektem Weg - insbesondere durch über Deutschland verlaufende Lieferketten - treffen", ergänzte Stiftinger. "Schätzungen der OeNB lassen erwarten, dass die bisher angekündigten Zollmaßnahmen der USA die reale Wertschöpfung Österreichs um bis zu 0,3 Prozent verringern wird."