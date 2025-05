HEIDELBERG behauptet sich im GJ 2024/25 in schwierigem Marktumfeld - gesteckte Ziele erreicht, Auftragseingang gegenüber Vorjahr deutlich gesteigert (FOTO)

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Heidelberger Druckmaschinen Aktie Die Heidelberger Druckmaschinen Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,90 % und einem Kurs von 1,288 auf Tradegate (06. Mai 2025, 09:56 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Heidelberger Druckmaschinen Aktie um +8,47 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +36,32 %. Die Marktkapitalisierung von Heidelberger Druckmaschinen bezifferte sich zuletzt auf 385,47 Mio.. Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 1,2500EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 1,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 2,0000EUR was eine Bandbreite von -21,14 %/+57,73 % bedeutet.

Heidelberg (ots) -- Umsatz und bereinigte EBITDA-Marge nach vorläufigen Geschäftszahlen auf demNiveau des Vorjahres- Free Cashflow ohne Sondereinflüsse mit rund 50 Mio. EUR deutlich positiv- Steigender Auftragseingang gegenüber Vorjahr legt Basis für guten Start ins GJ2025/26- Zusätzliche, positive Auftragsimpulse durch Messe China Print im Mai erwartet- Bereinigte EBITDA-Marge soll im GJ 2025/26 auf bis zu rund 8 Prozent steigenDie Heidelberger Druckmaschinen AG (HEIDELBERG) hat sich im Geschäftsjahr2024/25 in einem schwierigen Marktumfeld behauptet und die gesteckten Zieleerreicht. So konnte nach vorläufigen Berechnungen die bereinigte EBITDA-Margemit 7,1 Prozent stabil gehalten und somit das Geschäftsjahr erfolgreichabgeschlossen werden. Das gegenüber dem Vorjahr etwas niedrigere Umsatzvolumen,die steigenden Lohnkosten sowie Aufwendungen für die Messe drupa konnten durchdie initiierten Kostensenkungs- und Effizienzmaßnahmen erfolgreich kompensiertwerden. Allein im vierten Quartal konnte die bereinigte EBITDA-Marge imVergleich zum Vorjahr auf rund 10 Prozent verdoppelt werden. Der Umsatz lag mitrund 2.280 Mio. EUR leicht unter dem Vorjahresniveau (2.395 Mio. EUR). Nacheinem schwachen ersten Quartal aufgrund der Kaufzurückhaltung im Vorfeld derBranchenmesse drupa konnte der Umsatz im Geschäftsjahr quartalsweise gesteigertund mit einem besonders starken vierten Quartal abgeschlossen werden. Mit rund50 Mio. EUR wurde erneut ein deutlich positiver Free Cashflow ausgewiesen(Vorjahr: 56 Mio. EUR), in dem im Berichtsjahr keine Sondereinflüsse, wie ausdem Verkauf von nicht-betriebsnotwendigem Vermögen, enthalten sind."Wir haben in einem schwierigen wirtschaftlichen Umfeld und unsicherengeopolitischen Rahmenbedingungen unsere Geschäftsjahresziele erreichen können",sagte Jürgen Otto, Vorstandsvorsitzender von HEIDELBERG. Mit einem deutlichpositiven Free Cashflow im zweiten Jahr in Folge haben wir unsere finanziellsolide Entwicklung bestätigt. Die initiierten Maßnahmen zur Senkung derPersonalkosten werden dazu beitragen, dass wir im neuen Geschäftsjahr unsereProfitabilität noch weiter stärken können." Die bereinigte EBITDA-Marge sollsich im nächsten Geschäftsjahr 2025/26 auf bis zu rund 8 Prozent weiterverbessern.Steigender Auftragseingang gegenüber Vorjahr legt Basis für guten Start ins GJ2025/26HEIDELBERG hat das abgelaufene Geschäftsjahr mit einem hohen Auftragseingangabgeschlossen. Im vierten Quartal konnte der Auftragseingang mit über 600 Mio.EUR gegenüber den Vorquartalen im Geschäftsjahr zulegen. Die Basis dafür istauch die globale und diversifizierte Aufstellung des Unternehmens, durch die