Morgen nächste Zoll-Bombe? Trump und der neue Merkantilismus!

Ab morgen dürfte die Trump-Regierung Zölle für Chips verkünden (weil morgen eine Frist ausläuft) - Zölle auf Medikamente werden laut US-Präsident auch bald kommen. A propos Trump: seine Vision, durch Zölle Firmen in die USA zurück zu zwingen, ist eine Art neuer Merkantilismus. Diese Ideologie (16. bis 18.Jahrhundert) ging davon aus, dass sich die Nationen in einem wirtschaftlichen Kampf befinden, den jene Nationen gewinnen, die es schaffen, sich durch eine positive Handelsbilanz auf Kosten der anderen Nationen zu bereichern. Daher wurden damals hohe Zölle eingeführt, um die heimische Produktion zu schützen. Aber der Merkantilismus scheiterte, weil er die Innovation erstickte und verkannte, dass Handel stets beiden Seiten nutzt (weswegen er ja stattfindet!). Ebenso wird auch Trumps Vision scheitern, weil in einer so hoch vernetzten Welt das Rad nicht mehr zurück zu drehen ist durch einen Rückschritt in eine idealisierte Vergangenheit!

