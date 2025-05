Immobilien-Marktplatzbetreiber Scout24 legt stärker zu als erwartet

BERLIN/MÜNCHEN (dpa-AFX) - Der Immobilien-Marktplatzbetreiber Scout24 profitiert weiter von der hohen Nachfrage nach Wohnungen und Häusern sowie steigenden Kundenzahlen und Zukäufen. Nach einem besser als erwartet ausgefallenen Start in das laufende Jahr bestätigte das Unternehmen am Dienstag die Prognosen. An der Börse kamen die Nachrichten gut an. Die im MDax notierte Aktie legte in den ersten Handelsminuten bis zu ein Prozent auf das Rekordhoch von 108,10 Euro zu, rutschte aber am Vormittag ins Minus.

In den ersten drei Monaten legte der Erlös um 16 Prozent auf knapp 158 Millionen Euro zu, wie das Unternehmen in Berlin und München verkündete. Das operative Ergebnis zog um 18 Prozent auf 94 Millionen Euro an. Die entsprechende Marge betrug 59,5 (Vorjahr: 58,4) Prozent. Damit fielen Umsatz, operatives Ergebnis und die Profitabilität etwas besser aus, als Experten erwartet hatten. Unter dem Strich kletterte der Gewinn des Unternehmens, dessen bekannteste und wichtigste Plattform ImmoScout24 ist, um 27 Prozent auf 50 Millionen Euro.