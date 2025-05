Handelskrieg schickt Mattel ins Spielzeug-Desaster

Gleichzeitig kündigte Mattel am Montag Preiserhöhungen für einzelne Produkte in den Vereinigten Staaten an. "Angesichts des volatilen makroökonomischen Umfelds und der sich verändernden Zollsituation in den USA ist es schwierig, die Konsumausgaben und den Umsatz für den Rest des Jahres und insbesondere für die wichtige Weihnachtssaison vorherzusagen", teilte der Konzern mit.

Die Vereinigten Staaten stehen für rund die Hälfte des weltweiten Umsatzes von Mattel. Etwa ein Fünftel der in den USA verkauften Spielwaren stammt aus China – Tendenz sinkend. Bis zum Jahr 2026 will das Unternehmen diesen Anteil auf unter 15 Prozent drücken.