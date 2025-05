AKTIE IM FOKUS FMC auf Hoch seit 2023 - Dax-Spitze eingenommen Die Aktien von Fresenius Medical Care (FMC) haben am Dienstag im Sog aktueller Geschäftszahlen ihren guten Lauf fortgesetzt. Zunächst noch verhalten in den Handel gestartet, entwickelte sie sich am Vormittag zum besten Dax -Wert. Binnen zehn …