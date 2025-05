Volumensteigerung im Bundesbau und Denkmalschutz im Fokus / BLB NRW auf der polis Convention 2025

Düsseldorf (ots) - Die aktuelle Entwicklung im Bundesbau rückt den Bau- und

Vo lumensteigerung im Bundesbau - Talk am 07.05. um 16.30 Uhr auf Themenforum IIMarcus Hermes, Geschäftsführer des BLB NRW, spricht am 07. Mai um 16.30 Uhr aufdem Themenforum II über die umfangreiche Volumensteigerung beiBundesbauprojekten. Gemeinsam mit Vertreterinnen und Vertretern der neugegründeten Taskforce Bundesbau - bestehend aus der Bauabteilung derOberfinanzdirektion NRW (OFD NRW), dem BLB NRW, dem Bundesamt für Infrastruktur,Umweltschutz und Dienstleistungen der Bundeswehr (BAIUDBw) sowie derBundesanstalt für Immobilienaufgaben (BImA) unter Leitung des Ministeriums derFinanzen Nordrhein-Westfalen - stellt er das neue Zusammenwirken zur Bewältigungder anstehenden Herausforderungen vor.Ziel der Taskforce Bundesbau ist es, dieBauwirtschaft, Planungsbüros sowie Fachkräfte für diese ambitionierten Vorhabenzu gewinnen - in den Bereichen Projektsteuerung, Planung und Bauausführungebenso wie zur Verstärkung der interdisziplinären Teams.Denkmalschutz im Wandel - Innovation durch WettbewerbBereits um 13.30 Uhr desselben Tages präsentiert der BLB NRW auf demGemeinschaftsstand des Landes Nordrhein-Westfalen (Standnummer C05.1) einPilotprojekt im Bereich Denkmalschutz. Unter dem Titel "Neue Perspektiven fürNRW: Denkmalschutz im Wandel" diskutieren Gabriele Willems, Geschäftsführerindes BLB NRW, Ute Willems, Niederlassungsleiterin Aachen, sowie ClaudiaOdekerken, zuständig für das Immobilienmanagement der RWTH Aachen, über neueWege im Umgang mit denkmalgeschützten Hochschulgebäuden.Im Mittelpunkt steht ein erstmals durchgeführtes Wettbewerbsverfahren, dasbeispielhaft am Hauptgebäude der RWTH Aachen erprobt wurde. Prof. Henry Ripkevon der KRP Architektur GmbH, Berlin, stellt den Siegerentwurf seines Büros vor- ein Konzept, das künftig als Vorbild für vergleichbare Projekte dienen könnte.Der BLB NRW lädt zum Dialog einDie polis Convention 2025 bietet allen Interessierten die Möglichkeit, mit demBLB NRW ins Gespräch zu kommen. Besuchen Sie uns auf unserem Messestand odervereinbaren Sie vorab einen Termin über unsere Website. Weitere Informationen:https://www.blb.nrw.deÜ ber den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW (BLB NRW)Der BLB NRW ist Eigentümer und Vermieter fast aller Immobilien des LandesNordrhein-Westfalen. Mit rund 4.000 Gebäuden und einer Mietfläche von etwa 10,3Millionen Quadratmetern verantwortet der BLB NRW eines der größtenImmobilienportfolios Europas. Seine Dienstleistungen umfassen unter anderem dieBereiche Entwicklung und Planung, Bau und Modernisierung sowie Bewirtschaftungund Verkauf von technisch und architektonisch hoch komplexen Immobilien. Darüberhinaus plant und realisiert der BLB NRW im Rahmen des Bundesbaus die zivilen undmilitärischen Baumaßnahmen der Bundesrepublik Deutschland inNordrhein-Westfalen. Der BLB NRW beschäftigt mehr als 3.000 Mitarbeiterinnen undMitarbeiter an acht Standorten. Weitere Informationen unterhttps://www.blb.nrw.dePressekontakt:Nick BeckmannBLB NRW, Zentralestv. Pressesprecherpresse@blb.nrw.deTel.: +49 211 61700 606Mobil: +49162 2640 651Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/63580/6026720OTS: BLB - Bau- u. Liegenschaftsbetrieb NRW