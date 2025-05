Mehrheit deutscher Unternehmen setzt bei der IT-Sicherheit auf "Made in EU" (FOTO)

Seite 2 ► Seite 1 von 2

Jena (ots) - Das Gütesiegel "Made in EU" genießt in Europa und Deutschland einenhohen Stellenwert. Zu dieser Erkenntnis kommt eine neue repräsentative Umfragedes IT-Sicherheitsherstellers ESET, durchgeführt von YouGov. Insbesondere dieaktuelle geopolitische Lage lässt die Frage aufkommen, welchen Herstellerndeutsche Unternehmen noch vertrauen können. Viele Organisationen sorgen sich,dass die technologische Abhängigkeit in nicht funktionierendem Schutzresultiert. Es zeigt sich: 75 Prozent der deutschen Unternehmen wollen bei derAuswahl ihrer Sicherheitslösung auf einen Hersteller aus der Europäischen Unionsetzen. Und sogar knapp die Hälfte zieht einen Wechsel ihrerIT-Sicherheitslösung schon in Betracht."IT-Sicherheitslösungen aus der Europäischen Union haben für Unternehmen klareVorteile: Bei einem europäischen Anbieter müssen sie sich um Datenschutz undCompliance keine Sorgen machen", erklärt Thorsten Urbanski, Leiter der TeleTrustInitiative "IT Security made in EU" und Director of Marketing DACH bei ESET."Die aktuelle Umfrage zeigt, dass sich Unternehmen längst mit der Herkunft ihrerIT-Sicherheitslösung beschäftigen. Und das ist gut so: Mehr denn je sollten sichOrganisationen in Deutschland und Europa die Frage stellen, ob sie ihrewertvollen Daten in die Hände außereuropäischer Anbieter geben wollen. DieIT-Sicherheit ist einer der wichtigsten Bereiche eines Unternehmens und solltedeswegen nur an Anbieter gegeben werden, die dem europäischen Wertekanon folgenund dem hiesigen strengen Datenschutz unterliegen."Der Status quo: Europäische Union und USA dominieren den IT-SicherheitsmarktBefragt nach der Herkunft ihrer IT-Sicherheitslösung gab knapp die Hälfte (44Prozent) an, auf einen Anbieter aus der EU zu vertrauen. Gut ein Viertel (28Prozent) nutzt Hersteller aus den USA. Andere Länder und Regionen wiebeispielsweise Israel, das Vereinigte Königreich und Asien sind kaum vertreten.Auf die einzelnen Branchen heruntergebrochen zeigt sich: Insbesondere diedeutsche Industrie (51 Prozent) setzt auf EU-Produkte, wohingegen andereSektoren eher zu US-Lösungen tendieren oder nicht wissen, wo ihr Anbieterherkommt.Diese Erkenntnisse offenbaren: Auch wenn US-Hersteller für viele Bereiche nochin Frage kommen, setzt die Mehrheit inzwischen auf europäische Lösungen. Diestrenge Gesetzgebung zum Datenschutz und die aktuell angespannten Beziehungenzwischen den USA und ihren Verbündeten dürften hierbei einer der Hauptgründe fürdiese Präferenz sein.Herkunft ist wichtig: Unternehmen sind wechselbereiterGenerell geben zwei Drittel (67 Prozent) der Befragten an, ihnen sei dieHerkunft ihrer IT-Sicherheitslösung wichtig - nur gut jedem Achten (12,8