Roborock stellt Angebote der Zeo-Serie zum Muttertag vor

Berlin, (ots/PRNewswire) - Roborock, ein globaler Pionier im Bereich

Smart-Home-Innovationen, freut sich, seine Kampagne zum Muttertag 2025

vorzustellen. Die Aktion läuft vom 28. April bis zum 11. Mai und umfasst

exklusive Rabatte von bis zu 150 EUR auf die neuesten Waschtrockner von Roborock

sowie ein besonderes Instagram-Gewinnspiel in Zusammenarbeit mit Women's Health

. Die Teilnehmer können eine von zwei brandneuen Wasch-Trocken-Kombinationen aus

der Zeo-Serie gewinnen: entweder den Zeo Mini oder Zeo Lite . Das

Muttertagsangebot mit einem Preisnachlass von bis zu 150 EUR ist jetzt auf

Amazon (https://amzn.to/44MIeYZ) und der Roborock-Website

(https://bit.ly/3EK4uIy) verfügbar.



Intelligenteres Waschen mit der Zeo-cycle®-Trocknungstechnologie bei moderaten

Temperaturen





Die Zeo-Serie verfügt über Roborocks Zeo-cycle® Trocknungstechnologie beimoderater Temperatur , die eine schonende, Woolmark-zertifizierte Pflege fürempfindliche Stoffe wie Wolle und Seide bietet - vollständig trocken, frisch undsofort tragbar.Der Zeo Mini ist ein kompakter Waschtrockner mit Zeo-Cycle®-Technologie zumTrocknen bei moderaten Temperaturen, der sich perfekt als Zweitgerät für dietägliche Wäsche wie Baby-, Sport- oder Unterwäsche eignet. Der Zeo Lite bietetein ausgewogenes Erlebnis mit wichtigen intelligenten Funktionen und einemerschwinglichen Preis. Für diejenigen, die ein Premium-Erlebnis wünschen, bietetder Zeo One eine große Kapazität und eine vollständigeTouchscreen-Benutzeroberfläche mit fortschrittlicher Textilpflege.Angebote zum Muttertag: Intelligenterer Support zu einem besseren PreisVom 28. April bis zum 11. Mai bietet Roborock über Amazon und die RoborockDeutschland Website zeitlich begrenzte Rabatte auf die gesamte Zeo-Serie an:- Zeo One (https://www.amazon.de/dp/B0F444NC8X) : 1.299 EUR -> 1.149 EUR- Zeo Lite (https://www.amazon.de/dp/B0F442V1QH) : 999 EUR -> 849 EUR- Zeo Mini (https://www.amazon.de/dp/B0F3XGCS8H) : 699 EUR -> 549 EURDiese Werbeaktion soll intelligente Wäschepflege in mehr Haushalte bringen - unddabei Zeit, Mühe und Platz sparen, ohne Kompromisse bei der Leistung einzugehen.Instagram-WerbegeschenkIn Zusammenarbeit mit Women's Health(https://www.instagram.com/womenshealth.de?igsh=b3lzbjk3M2FlNWV0) veranstaltetRoborock eine spezielle Instagram-Verlosung, bei der zwei Gewinner jeweils einenWaschtrockner der Zeo-Serie erhalten. Ob der kompakte Zeo Mini oder dervielseitige Zeo Lite, der Preis bietet ein intelligenteres, sanfteresWascherlebnis für jeden Haushalt.Roborock bedankt sich - mit der Muttertagskampagne 2025An diesem Muttertag würdigt Roborock diejenigen, die jeden Tag ihr Bestes geben,mit einem Geschenk, das etwas zurückgibt: Intelligente Wäschetechnologie, diesich um den Alltag kümmert, damit mehr Zeit für die wirklich wichtigen Dingebleibt. Für weitere Informationen besuchen Sie Amazon (https://amzn.to/44MIeYZ)und die Roborock-Website (https://bit.ly/3EK4uIy) .