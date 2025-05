Deutsche Pfandbriefbank könnte Anleger positiv überraschen

In den vergangenen zwölf Monaten hatte die PBB ihr Kerngeschäft um 2,2 Milliarden Euro und ihr Nichtkerngeschäft um rund zwei Milliarden Euro abgebaut. Dieser Rückzug dürfte sich laut Pläsier in einem spürbaren Rückgang des Nettozinsertrags um 14 Prozent im ersten Quartal niederschlagen. Dennoch erwartet der Analyst für das erste Quartal einen Zinsüberschuss von 107 Millionen Euro.

Die Bruttomarge dürfte bei stabilen 240 Basispunkten liegen, das Neugeschäftsvolumen mit 1,1 Milliarden Euro deutlich über dem Vorjahreswert von 700 Millionen Euro. Für das Gesamtjahr hatte das Institut selbst ein Neugeschäft zwischen 6,5 und 7,5 Milliarden Euro prognostiziert. Pläsier geht allerdings davon aus, dass angesichts des klaren Fokus auf Qualität und Marge lediglich rund 5,9 Milliarden Euro realisiert werden.

Beim Realisierungsergebnis rechnet der Analyst mit einem Quartalswert von acht Millionen Euro. Dieser läge im Rahmen der Jahresprognose, aber deutlich unter dem Vorjahreswert. Auf der Kostenseite erwartet Pläsier eine Entlastung. Die PBB dürfte ihre Ausgaben durch zum Beispiel niedrigere IT-Kosten um etwa fünf Prozent auf 62 Millionen Euro senken können.

Ein wesentlicher Lichtblick ist die Entwicklung bei den Risikovorsorgen. Hier sieht Pläsier einen "positiven Abwärtstrend": Die Loan Loss Provisions (LLPs) könnten sich gegenüber dem Vorjahr um über 30 Prozent auf 30 Millionen Euro reduzieren. Dazu beitragen dürfte eine Stabilisierung am US-Büroimmobilienmarkt, eine wiederbelebte Transaktionsdynamik in Europa sowie eine anhaltend starke Nachfrage nach Wohnimmobilien in Deutschland.

Auch bei den notleidenden Krediten (NPLs) erwartet Warburg Research einen leichten Rückgang gegenüber dem Stand von 1,9 Milliarden Euro Ende 2024. In Deutschland sinke das Risiko zudem weiter, weil viele Projekte von der Bauphase in die Fertigstellung übergehen und sich somit als Investitionskredite neu einordnen lassen.

Für das Gesamtjahr erwartet Pläsier insbesondere im zweiten und vierten Quartal eine schrittweise Verbesserung des Ergebnisses vor Steuern, wenn die Belastung durch Risikovorsorgen weiter sinkt und die Kostenstruktur greift.

Das Votum des Analysten bleibt klar: Kaufen. Das Kursziel sieht Pläsier bei 8,70 Euro. Gegenüber dem Schlusskurs von 5,30 Euro entspricht das einem Aufwärtspotenzial von über 60 Prozent:

Die aktuellen Analystenschätzungen zur Aktie der PBB auf MarketScreener zeigen ein überwiegend positives Bild. Der Konsens unter den Analysten lautet auf "Outperform", wobei das höchste Kursziel von Warburg Research stammt.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis wird für das Jahr 2025 auf 8,72 und für 2026 auf 5,52 geschätzt, was auf eine attraktive Bewertung hinweist. Die erwartete Dividendenrendite beträgt 7,43 Prozent für 2025 und 8,82 Prozent für 2026.

Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Redaktion

Die Deutsche Pfandbriefbank Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,07 % und einem Kurs von 5,21EUR auf Tradegate (06. Mai 2025, 11:21 Uhr) gehandelt.





Magnificent 7 - Die Spreu trennt sich vom Weizen Jetzt Report kostenlos herunterladen!