Hugo Boss schneidet trotz Rückgängen besser ab als erwartet

METZINGEN (dpa-AFX) - Der Modekonzern Hugo Boss hat im ersten Quartal das zunehmend unsichere Konsumumfeld zu spüren bekommen. So belastete die anhaltend schwache Verbraucherstimmung in China, und auch in den USA zeigte sich eine verhaltene Nachfrage sowohl lokaler Konsumenten als auch internationaler Touristen. So sank der Umsatz um zwei Prozent auf 999 Millionen Euro, wie das Unternehmen am Dienstag in Metzingen mitteilte.

Die Aktie kletterte am Morgen um fast zehn Prozent, gab einen Teil der Gewinne jedoch wieder ab. Am späten Vormittag liegt das Papier jedoch immer noch mit fast fünf Prozent im Plus und führt damit die kleine Gewinnerliste in einem schwächeren MDax mit Abstand an.

Analyst Frederick Wild vom Investmenthaus Jefferies sprach von einem starken ersten Quartal der Metzinger, in dem vor allem die Geschäfte im März angetrieben hätten. Der Modekonzern habe von der Kontrolle der operativen Kosten profitiert, notierte Manjari Dhar von RBC. Allerdings blieben die Perspektiven für die Nachfrage mit Unsicherheiten behaftet.

Hugo Boss habe sich "bewusst auf die Faktoren fokussiert, die wir aktiv beeinflussen können", erklärte Grieder. Neben Initiativen zur Stärkung der Marke habe Hugo Boss weitere Einsparungen realisiert, die globale Beschaffung verbessert und dadurch die Produktivität gesteigert. Mit Blick auf die US-Zollpolitik sagte der Konzernchef in einer Telefonkonferenz, lediglich ein mittlerer einstelliger Prozentbereich werde in China produziert.

"Dank unserer flexiblen Beschaffungsstruktur und unserer starken operativen Basis sind wir strategisch gut aufgestellt, um uns effektiv an mögliche handelsbezogene Entwicklungen anzupassen", erklärte der Manager. In den USA hat Hugo Boss den Angaben zufolge die Lagerbestände im ersten Quartal aufgestockt. In China produzierte Ware wurde auf andere Länder umgelenkt. Zudem erwägt das Unternehmen Preiserhöhungen.

Die Prognose für das laufende Jahr bestätigte Hugo Boss. 2025 sollen die Erlöse zwischen 4,2 Milliarden und 4,4 Milliarden Euro liegen und damit in der Mitte der Spanne in etwa auf Vorjahresniveau. Das operative Ergebnis soll sich von 361 Millionen auf 380 Millionen bis 440 Millionen Euro verbessern./nas/mne/mis

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Hugo Boss Aktie Die Hugo Boss Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,64 % und einem Kurs von 38,13 auf Tradegate (06. Mai 2025, 11:24 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Hugo Boss Aktie um -2,00 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +11,84 %. Die Marktkapitalisierung von Hugo Boss bezifferte sich zuletzt auf 2,69 Mrd.. Hugo Boss zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 1,4000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,8300 %. Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 44,50EUR. Von den letzten 8 Analysten der Hugo Boss Aktie empfehlen 5 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 36,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 69,00EUR was eine Bandbreite von -5,96 %/+80,25 % bedeutet.