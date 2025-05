Gesellschaft fordert nachhaltige Landwirtschaft und bessere politische Rahmenbedingungen (FOTO)

Berlin (ots) - Die deutsche Bevölkerung sieht die Landwirtschaft als

Schlüsselfaktor im Einsatz für Natur- und Klimaschutz. Das ist das zentrale

Ergebnis des neuen Kompass Natur & Artenvielfalt, den das Forum Moderne

Landwirtschaft (http://www.moderne-landwirtschaft.de) gemeinsam mit dem

Meinungsforschungsinstitut Civey (https://civey.com/) durchgeführt hat.



Landwirtschaft als Hoffnungsträger für Natur und Klima





Über 80 Prozent der Befragten attestieren der Landwirtschaft eine große oder

sehr große Rolle beim Schutz von Natur und Klima. Besonders auffällig: Auch in

urbanen Regionen wird das Engagement der Landwirtinnen und Landwirte hoch

anerkannt.



"Die Landwirtschaft wird von der Gesellschaft als starker Partner im Natur- und

Klimaschutz gesehen. Dieses Vertrauen ist Auftrag und Chance zugleich", sagt Lea

Fließ, Geschäftsführerin des Forums Moderne Landwirtschaft.



Erwartung an Politik und Wirtschaft: Rahmenbedingungen schaffen



Neben der Anerkennung formuliert die Gesellschaft klare Erwartungen an

politische Entscheidungsträger und Unternehmen. 72 Prozent der Befragten fordern

einen Abbau von Bürokratie bei Umweltmaßnahmen. 47 Prozent wünschen sich

steuerliche Anreize. 48 Prozent fordern faire Preise für nachhaltige Produkte.



"Nachhaltigkeit in der Landwirtschaft darf nicht an Hürden scheitern. Was es

jetzt braucht, sind Enablement-Strategien statt zusätzlicher Kontrollen", so Lea

Fließ weiter.



Konsumenten sind grundsätzlich bereit - aber Orientierung ist gefragt



Mehr als die Hälfte der Bevölkerung (57 Prozent) gibt an, für

ressourcenschonende Lebensmittel einen höheren Preis zu zahlen. Allerdings zeigt

die Studie auch: Konsumentinnen und Konsumenten benötigen klare Informationen

und faire Rahmenbedingungen, um nachhaltige Kaufentscheidungen tatsächlich

umsetzen zu können.



Die gesamte Studie gibt es unter:

https://moderne-landwirtschaft.de/kompass-natur-artenvielfalt-2025/



Über das Forum Moderne Landwirtschaft



Das Forum Moderne Landwirtschaft (https://moderne-landwirtschaft.de/) ist ein

Netzwerk aus allen Bereichen der Landwirtschaft. Wir zeigen moderne

Landwirtschaft wie sie ist. Fördern den Dialog zwischen Landwirtschaft und

Gesellschaft und machen die moderne Landwirtschaft dadurch sichtbar und für alle

erlebbar.



Sie waren auf dem ErlebnisBauernhof auf der Grünen Woche? Haben auf dem

Marktplatz in Ihrer Stadt schon mal mit einem unserer AgrarScouts gesprochen?

Oder unsere Online-Kanäle rund um moderne Landwirtschaft besucht? Hinter all

diesen Aktivitäten steckt das Forum Moderne Landwirtschaft.



