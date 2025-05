Apple startet erstes Anleiheangebot seit zwei Jahren!

Der Tech-Riese Apple hat am Montag eine Anleiheemission im Volumen von 4,5 Milliarden US-Dollar platziert. Der iPhone-Hersteller beabsichtigt, die Erlöse für allgemeine Unternehmenszwecke zu verwenden, darunter Rückkäufe eigener Aktien, Dividendenzahlungen, Betriebskapital, Investitionen, Akquisitionen sowie die Tilgung bestehender Schulden.

Laut Informationen von Reuters bestand die Emission aus mehreren Tranchen: 1,5 Milliarden US-Dollar in dreijährigen Anleihen sowie jeweils 1 Milliarde US-Dollar in fünf-, sieben- und zehnjährigen Laufzeiten. Apple hat im laufenden Jahr noch Schulden in Höhe von 8 Milliarden US-Dollar zu bedienen, die zwischen Mai und November fällig werden. Die nun eingeworbenen Mittel könnten zur Refinanzierung dieser Verbindlichkeiten beitragen.