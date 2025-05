Autokrise belastet Chipkonzern Elmos - Aktie sackt ab

LEVERKUSEN (dpa-AFX) - Das Chipunternehmen Elmos hat Anfang 2025 einen überraschend starken Geschäftseinbruch erlebt. Im ersten Quartal ging der Umsatz im Jahresvergleich um gut 7 Prozent auf knapp 127 Millionen Euro zurück, wie die Gesellschaft am Dienstag in Leverkusen mitteilte. Der operative Gewinn und der Überschuss brachen sogar um fast ein Viertel ein. An der Börse kamen die Neuigkeiten schlecht an.

Die Elmos-Aktie büßte am Vormittag zuletzt mehr als vier Prozent auf 59,10 Euro ein und gehörte zu den größten Verlierern im Kleinwerte-Index SDax . Seit Jahresbeginn hat sie damit rund zwölf Prozent an Wert verloren.