Kontron bestätigt Gewinnziel - Infrastruktur-Digitalisierung im Fokus

JohannesWild schrieb gestern 11:43

Danke für das Feedback. Das motiviert mich hier weiteres nachzureichen.

Aus dem Q1 Call nach Themen gegliedert:



1. Finanzielle Kennzahlen und Performance

Umsatz, EBITDA und Gewinnentwicklung

• Umsatz Q1 2025: 385 Mio. Euro.

• EBITDA: Ein massiver Anstieg von 35,4 Mio. im Vorjahr auf 48 Mio. Euro.

• Nettogewinn: Zuwachs um 24 % von 26 auf 33 Cent pro Aktie.

„We made a huge leap in EBITDA. It jumped from 35.4 million last year to 48 million this year.“



Margen

• Bruttomarge: Deutlicher Anstieg von 41,3 % (Q1 2024) auf 44 %.



Dividende

• Geplante Erhöhung: Auf 60 Cent je Aktie (bisher 50 Cent) – +20 %.

• Dies entspricht einer Ausschüttung von 48 Mio. Euro (+35 % zum Vorjahr).



Cashflow & Verschuldung

• Operativer Cashflow: Jetzt wieder positiv.

• Netto-Verschuldung: Leichter Anstieg auf 191 Mio. Euro, bleibt aber unter dem Zielwert von 1×EBITDA.

• Eigenkapitalquote: Anstieg auf 38,9 % (von 35,8 %).



2. Auftragseingang und Backlog



Book-to-Bill & Pipeline

• Book-to-Bill: Sehr stark bei 1,28 (Ende 2024: 1,23).

• Auftragsbestand: 2,2 Mrd. Euro – entspricht mehr als einem Jahresumsatz.

• Design-Wins-Pipeline: Deutlich gewachsen, nun über 7 Mrd. Euro.

„We really have a lot of backlog of design wins in our pipeline, which will boost our growth further in the future.“



3. Segmententwicklung

a) Europa

• Leichtes Umsatzwachstum.

• EBITDA-Marge bei 8 %, Ziel liegt bei 10 %.

• Noch belastet durch Integration von Katek.

• Wichtig: Zahlreiche Design-Wins bei 5G-NADs im Automobilbereich.

„Over 350 billion on a bunch of car makers who decided for our solution here.“



b) Global

• Leicht rückläufig, v. a. wegen vorsichtiger US-Märkte.

• Vorteile durch lokale Fertigung in den USA und Kanada (Zollvorteile).

• Kooperation mit Qualcomm bietet klare Wettbewerbsvorteile.



c) Software Solutions

• Fokus-Segment: hohe Margen, technologische USPs.

• Anwendungen v. a. in Hochgeschwindigkeitszügen, IoT-Chargern, Luftfahrt.

• Ziel: 30 Mio. Softwarelizenzen bis 2028.

„Software solutions is our key focus. Here we put all our energy and our investments and our engineers. And here we make most of our profits.“



4. Produkte und Technologien



Wichtige Innovationen

• AI Shield: Neues Sicherheitsprodukt mit Potenzial im IoT.

• 5G Network Access Devices (NADs): Große Nachfrage, zukunftsweisend für Automotive-Konnektivität.

• IoT-Charger: 200.000 Einheiten werden 2025 ausgeliefert.



5. Regionale Marktdynamiken

• USA: Wichtiger Wachstumstreiber in H2/2025 durch lokale Produktion und staatliche Aufträge.

• China: Belastet durch „Buy Chinese“-Politik, aber stabile Nischen (z. B. Highspeed-Züge).

• Europa: Starke Marktposition in Bahnprojekten, wachsende Marktanteile gegenüber z. B. Nokia.



6. Kostenmanagement und Personal

• Reduktion der Mitarbeiterzahl: Von 7.800 auf 7.100, geplant <7.000 bis Jahresende.

• Kostensenkung: Durch Rückbau von Beratung, Mietflächen, schwachem Solargeschäft.

• Neue Fabrik Leipzig: Noch ineffizient, aber Potenzial durch Automatisierung. (Wallboxen noch mit mittel einstelligen EBITDA-Margen. Ziel >10%)



7. Ausblick und Guidance 2025

• EBITDA-Ziel: ≥ 220 Mio. Euro.

• Umsatzziel: Zwischen 1,9 und 2,0 Mrd. Euro.

• Stärkere H2 erwartet: Große Verträge mit US-Industrie und deutscher Regierung, starkes Q3/Q4 erwartet.

„We still believe we will exceed 220 million EBITDA this year. We see 1.9 billion of revenues this year, minimum up to 2.“



8. Strategische Maßnahmen

• Weitere Bereinigung des Serviceportfolios, Ziel: <100 Mio. Euro Umsatzanteil.

• Fokus auf lokale Fertigung (China für China, USA für USA, etc.).

• Prüfung von strategischen Optionen, inkl. möglicher Verkäufe im IT-Service-Bereich.



Alle Angaben ohne Gewähr auf Richtigkeit



Gruß,

Johannes