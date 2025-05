Schwacher Jahresstart für Norma - Aktie gibt deutlich nach

"Wir haben ein außerordentlich herausforderndes Quartal hinter uns. Die Unsicherheit in der Weltwirtschaft hat für eine gedämpfte Nachfrage gesorgt und einmalige Sondereffekte haben unser Ergebnis belastet", sagte Norma-Chef Mark Wilhelms laut Mitteilung vom Dienstag in Maintal. "Im Quartalsverlauf hat sich unsere Geschäftsentwicklung allerdings verbessert und ich erwarte eine schrittweise Aufhellung des Marktumfelds im zweiten Halbjahr."

MAINTAL (dpa-AFX) - Der Autozulieferer und Verbindungstechnikspezialist Norma Group ringt weiter mit der schwachen Branchenentwicklung. Der Umsatz und das operative Ergebnis gingen zum Jahresstart deutlich zurück, und unter dem Strich stand ein Verlust. Experten hatten mit dieser Entwicklung zwar gerechnet und das Management bestätigte außerdem seine Prognose für das laufende Jahr; an der Börse aber sorgten die Zahlen des im SDax gelisteten Unternehmens und die bestätigten Ziele für deutliche Kursverluste.

Er bekräftigte daher die 2025er-Ziele und will den Umbau zum "fokussierten Industriezulieferer" vorantreiben. Um das zu erreichen, will Wilhelms die Kosten weiter senken und Kapazitäten anpassen. Der 2024 gestartete Verkauf des Geschäfts mit Wassermanagement werde weitergeführt. Detaillierte Informationen sollen spätestens am 12. August mit den Zahlen zum zweiten Quartal veröffentlicht werden.

Die Norma-Aktien konnten nach den Zahlen nicht mehr an ihre jüngste Erholung vom Zollschock anknüpfen. Zuletzt verloren die Titel 7,6 Prozent auf 10,72 Euro und lagen im SDax damit hinten. Auch seit Jahresanfang sind sie in dem Nebenwerteindex mit einem Minus von mehr als 28 Prozent unter den größten Verlierern zu finden.

Im operativen Geschäft sei gegenwärtig keine deutliche Verbesserung in Sicht, kommentierte die Baader Bank nach der Veröffentlichung der Quartalszahlen. Unsicherheit mit Blick auf die Prognose bleibe hoch, und das Potenzial für eine schnelle und dynamische Aktienkurserholung erscheine begrenzt. Mit einem Börsenwert von etwas weniger als 350 Millionen Euro zählt Norma zu den Leichtgewichten im Kleinwerteindex SDax./zb/ajx/tav/men

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur NORMA Group Aktie Die NORMA Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,61 % und einem Kurs von 15.926 auf TTMzero (06. Mai 2025, 11:44 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der NORMA Group Aktie um +1,05 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +17,05 %. Die Marktkapitalisierung von NORMA Group bezifferte sich zuletzt auf 348,26 Mio.. NORMA Group zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,4000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,5100 %. Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 21,000EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 13,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 27,00EUR was eine Bandbreite von +18,83 %/+146,80 % bedeutet.