Aktien Frankfurt Politische Unsicherheit belastet Dax - Merz noch kein Kanzler Der Dax ist am Dienstag von den aktuellen politischen Geschehnissen in Berlin eingeholt und nach unten gezogen worden. CDU-Chef Friedrich Merz fiel am Vormittag bei der Kanzlerwahl im Bundestag im ersten Wahlgang durch. Das sorgt am Markt für …