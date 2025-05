Zalando startet positiv und lockt mehr Kunden an - Aktie fällt

BERLIN (dpa-AFX) - Der Online-Händler Zalando ist trotz eines unsicheren Konsumumfeldes mit deutlichen Zuwächsen in das neue Geschäftsjahr gestartet. Dabei profitierte das Unternehmen von einem guten Saisonschlussverkauf, einem positiven Start in die Frühjahrs-/Sommersaison sowie seinem Bonusprogramm. Die Zahl der aktiven Kunden habe einen neuen Höchststand erreicht, teilte Zalando am Dienstag in Berlin mit.

Der Umsatz stieg im ersten Quartal um 7,9 Prozent auf 2,4 Milliarden Euro. Damit lag Zalando beim Wachstum in der oberen Hälfte der Spanne für die Jahresprognose. Das Bruttowarenvolumen legte um 6,5 Prozent auf 3,5 Milliarden Euro zu. Damit beschleunigte Zalando sein Wachstum wieder im Vergleich zum vergangenen Jahr. Die Zahl aktiver Kunden, also jene Menschen, die mindestens eine Bestellung in den vergangenen zwölf Monaten aufgegeben haben, stieg um 2,9 Millionen auf 52,4 Millionen. Auch die Bestellungen insgesamt nahmen zu, die Verbraucher gaben dabei zudem im Schnitt etwas mehr aus.