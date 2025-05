DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft WACKER CHEMIE AG auf 'Buy'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Wacker Chemie von 96 auf 74 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Nach den Zahlen des Chemiekonzerns zum ersten Quartal senkte Analyst Dominic Edridge die Schätzung für das operative Ergebnis (Ebitda) 2025 um 14 Prozent. Auch für 2026 und 2027 reduzierte der Experte in einer am Dienstag vorliegenden Studie die Ergebnisschätzungen./bek/glVeröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.05.2025 / 08:00 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Wacker Chemie Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -4,78 % und einem Kurs von 63,70EUR auf Tradegate (06. Mai 2025, 11:53 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH

Analyst: Dominic Edridge

Analysiertes Unternehmen: WACKER CHEMIE AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 74

Kursziel alt: 96

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m