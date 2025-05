NORMA Group - Aktie im Rampenlicht - 06.05.2025

Mit dem heutigen Kursrückgang setzt sich der Abwärtstrend der letzten Monate fort. Aktionäre von NORMA Group mussten in den letzten drei Monaten Verluste von -28,23 % hinnehmen.

Der SDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -1,17 % geändert.

Der Dax ist am Dienstag von den aktuellen politischen Geschehnissen in Berlin eingeholt und nach unten gezogen worden. CDU-Chef Friedrich Merz fiel am Vormittag bei der Kanzlerwahl im Bundestag im ersten Wahlgang durch. Das sorgt am Markt für …

Der Autozulieferer und Verbindungstechnikspezialist Norma Group ringt weiter mit der schwachen Branchenentwicklung. Der Umsatz und das operative Ergebnis gingen zum Jahresstart deutlich zurück, und unter dem Strich stand ein Verlust. Experten …

Aktien der Norma Group haben am Dienstag nach Quartalszahlen nicht mehr an ihre jüngste Erholung vom Zollschock anknüpfen können. Zuletzt verloren die Titel des Autozulieferers und Verbindungstechnikspezialisten 7,6 Prozent auf 10,72 Euro und …