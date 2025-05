MTU mit Gewinnmitnahmen nach finalem Quartalsbericht

Alexander909 schrieb 20.04.25, 11:25

tendenziell eine Auswirkung auf die fundamentale Situation bei MTU haben, allerdings war der Wechselkurs im Januar und Februar auf dem Niveau vom Jahresende und ist erst moderat im März und seit 02.04. stärker angezogen. Somit dürfte das Währungspaar im 1.Q. ziemlich nahe der Erwartung von 1,05 gelegen haben, sprich das 1.Q. dürfte vom Dollaranstieg nicht tangiert worden sein.



Laut Geschäftsbericht werden 85 % der Erlöse zwar in Dollar fakturiert, allerdings fallen auch 75 % der Kosten in Dollar an. Zudem werden kurz- und mittelfristig die Währungsrisiken stark abgesichert (Zitat Geschäftsbericht: "So ist nur noch ein geringer Teil des erwarteten US-Dollar-Überschusses des laufenden und des darauf folgenden Wirtschaftsjahres Währungsrisiken relativ zur funktionalen Berichtswährung Euro ausgesetzt.").



Nicht falsch verstehen, natürlich wird ein dauerhaft angestiegener Dollarkurs Auswirkungen haben, aber ich sehe diesen Punkt eher als ein geringeres Risiko ein.



Viel stärker dürften die Auswirkungen der Zollkapriolen und damit einhergehenden Beeinträchtigung des wirtschaftlichen Umfeldes auf die Luftfahrtindustrie haben. Allerdings sehe ich erstens die Zollgeschichte als vorübergehendes Problem, da Trump gezwungen sein wird zurückzurudern und zweitens hat MTU aufgrund des sehr großen Auftragsbestandes und der militärischen Sparte einen gewissen Puffer.



Der Kurs ist vom Hoch Anfang März in der Spitze um knapp 30 % gefallen. Zwar sind die Kurse historisch gesehen immer noch relativ hoch, allerdings sind die Ergebnisse in den letzten Jahren ebenfalls deutlich gewachsen.



Aus längerfristiger Sicht könnte das jetzige Kursniveau durchaus attraktiv sein, obwohl es natürlich dafür keine Garantie gibt. Da ich MTU schon längere Zeit auf dem Schirm habe, habe ich in den letzten 2 Wochen mal eine größere Position gekauft.