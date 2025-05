Deutscher Altersvorsorge-Index Frühjahr 2025 / Vertrauen in die Rente weiter im Abschwung (FOTO)

Frankfurt am Main (ots) -



- DIVAX Altersvorsorge hartnäckig im negativen Bereich

- Ältere und mittlere Jahrgänge besonders skeptisch

- Reformen der gesetzlichen Rente nicht in Sicht

- Vorrangige Forderung: Schnelle Riester-Reform



Spätestens mit der Wahl von Donald Trump zum US-Präsidenten, im Grunde aber

schon seit Beginn des Krieges in der Ukraine hat die Verunsicherung in der

Bevölkerung und in der Wirtschaft zugenommen. Worauf vorher Verlass war, finden

sich heute oft Fragezeichen. Dies spiegelt sich auch in der Stimmung der

Menschen in Deutschland wider, wenn es um ihre Altersvorsorge geht. Der

halbjährlich ermittelte Deutsche Altersvorsorge-Index (DIVAX Altersvorsorge) des

Deutschen Instituts für Vermögensbildung und Alterssicherung (DIVA) hat sich im

Frühjahr 2025 zum zweiten Mal in Folge auf nunmehr -2,3 verschlechtert. Damit

hat sich der Index seit vier Jahren, mit einem kleinen Ausreißer im Frühjahr

2023 (+1,2), im negativen Bereich festgesetzt. Er kann Werte zwischen -100 und

+100 annehmen.









Dabei zieht die Einschätzung der aktuellen Lage den Gesamtindex ins Minus. Der

Teilindex "Aktuelle Lage" liegt seit der Ersterhebung im Herbst 2020 immer

wieder deutlich im negativen Bereich, diesmal bei -5,9. Geht es um das Thema

"Ost / West", so ist die Stimmung zur Altersvorsorge mit einem Indexwert von

-10,3 in den östlichen Bundesländern deutlich schlechter als in den westlichen

(-0,9). Nach Altersklassen sind es vor allem die Älteren zwischen 50 und 65

Jahren mit -19,0, die den Gesamtindex stark nach unten ziehen. Dazu Prof. Dr.

Michael Heuser, Wissenschaftlicher Direktor des DIVA: "Sicher spielt der

anhaltende Kaufkraftverlust durch den starken Inflationsschub der Jahre 2022 und

2023 eine Rolle für die eher pessimistisch gestimmten Werte. Die Menschen merken

im täglichen Leben, dass alles teurer geworden ist. Viele stellen sich dann die

Frage: Wie soll das im Rentenalter reichen? Im Osten schlägt diese Sorge bei

tendenziell niedrigeren Einkommen noch stärker durch."



Große Skepsis auch bei den mittleren Jahrgängen



Besonders auffällig ist der langfristig starke Rückgang des DIVAX Altersvorsorge

bei den 40- bis 49-Jährigen. Deren Wert lag vor 5 Jahren noch bei +12,4, aktuell

bewegt er sich nur noch bei -3,6. "Das Stimmungsbild spiegelt deutlich die

Beratungsgespräche der Mitglieder unseres Verbandes wider. In dieser

Altersgruppe fangen viele an, sich ernsthaft mit dem Thema Rente

auseinanderzusetzen. Dabei wird oft klar, dass es mit der gesetzlichen Rente

allein nicht ausgeht. Die aktuelle Verunsicherung und die Preissteigerungen





