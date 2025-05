BERNSTEIN RESEARCH stuft RATIONAL AG auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Rational nach Zahlen zum ersten Quartal auf "Outperform" mit einem Kursziel von 1015 Euro belassen. Sowohl die Umsätze des Großküchenausrüsters als auch das operative Ergebnis und der Überschuss hätten die Konsensschätzungen leicht verfehlt, schrieb Philippe Lorrain in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Das dürfte etwas enttäuschen. In Bezug auf den Barmittelzufluss habe Rational stark unter einem höheren Nettoumlaufkapital gelitten sowie unter höheren, zahlungswirksamen Steuern, die nicht durch geringere Investitionsausgaben hätten ausgeglichen werden können./ck/glVeröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2025 / 07:06 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.05.2025 / 07:06 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Rational Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -6,37 % und einem Kurs von 720,5EUR auf Tradegate (06. Mai 2025, 12:01 Uhr) gehandelt.