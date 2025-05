Fachkräfte-Index Q1/2025 / Nachfrage steigt leicht (FOTO)

Mannheim (ots) -



- GESAMTNACHFRAGE LEICHT IM PLUS

- STÄRKSTER ANSTIEG BEI FACHKRÄFTEN FÜR EINKAUF, VERTRAGSMANAGEMENT UND

DATENBANKEN

- SUCHE NACH PERSONALERN UND INGENIEUREN STAGNIERT



Laut Analyse-Instituten hat sich die Stimmung in deutschen Unternehmen im ersten

Quartal 2025 leicht aufgehellt - ein Trend, der sich auch in der gestiegenen

Einstellungsmotivation der Unternehmen widerspiegelt. So verzeichnet der

Fachkräfte-Index von Hays nach dem Rückgang im Vorquartal wieder einen Anstieg

Im ersten Jahresviertel 2025 zeigt sich eine leicht steigende Tendenz:

Unternehmen schreiben verstärkt Positionen aus, die angesichts globaler

Unsicherheiten strategisch entscheidend für eine stabile und vorausschauende

Unternehmensführung sind. Den stärksten Zuwachs verzeichnet dementsprechend der

Bereich Procurement - hier steigt der Indexwert um 22 Prozentpunkte auf 114

Prozent. Es folgen Fachkräfte aus Life Sciences mit einem Plus von 14

Prozentpunkten auf 112 Prozent sowie Juristen mit einem Anstieg von 12

Prozentpunkten auf 156 Prozent.



Im Detail bedeutet das: Die Nachfrage nach operativen Fachkräften im Einkauf

stieg um 60 Prozentpunkte, die nach strategischen Einkäufern um 31

Prozentpunkte. Auch das Interesse an Lieferantenmanagern legte deutlich zu. In

wirtschaftlich angespannten Zeiten kommt dem Einkaufsmanagement eine zentrale

Rolle für das Liquiditäts- und Cashflow-Management zu. Erfahrung und

spezialisiertes Know-how in Lieferantenaussteuerung und Konditionsverhandlungen

sind gefragt - ebenso wie im Vertragsmanagement. Entsprechend stark steigt auch

der Bedarf an Unternehmensjuristen und Contract-Managern, letztere mit einem

Plus von 57 Prozentpunkten. Ebenso werden juristische Fachkräfte für Datenschutz

(+ 44 PP) und Compliance (+ 33 PP) zunehmend stark gesucht. Im Bereich Life

Sciences wurden vor allem die Qualitätsmanager nachgefragt (+ 43 PP), was für

den gesteigerten Fokus auf strategisch wichtige Posten spricht.



IT-Experten gesucht: Fokus auf Datenbankentwicklung



Ein Blick auf die IT-Positionen verdeutlicht, wie stark Unternehmen derzeit auf

die technische Integration Künstlicher Intelligenz setzen. Besonders stark

nachgefragt wird der Datenbankentwickler - der Indexwert steigt hier um 115

Prozentpunkte. Hintergrund: Der effektive Einsatz von KI erfordert eine

strukturierte und belastbare Datenbasis, die laut aktuellen Studien in vielen

Unternehmen noch nicht ausreichend vorhanden ist. Auch klassische IT-Berater Seite 2 ► Seite 1 von 2



