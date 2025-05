Viele Österreicherinnen und Österreicher haben kaum Rücklagen für Notfälle / Fast die Hälfte verfügt über weniger als 2.000 Euro / Finanzierungen werden genutzt - aber mit Bedacht

Wien/Nürnberg (ots) - Viele Österreicherinnen und Österreicher haben kaum

Rücklagen für unvorhergesehene Ausgaben. Geht die Waschmaschine oder das Auto

kaputt, können 44 Prozent auf nicht einmal 2.000 Euro zurückgreifen. Ein Fünftel

verfügt nur über Ersparnisse von weniger als 500 Euro. Dies sind zentrale

Ergebnisse der repräsentativen Studie "TeamBank-Liquiditätsbarometer 2025".

Während sechs Prozent der Befragten sogar angeben, über keinerlei finanzielle

Puffer zu verfügen, haben sieben Prozent schlichtweg keinen Überblick über ihre

Finanzen. Hingegen kann mehr als ein Viertel der Bürgerinnen und Bürger

hierzulande sofort 5.000 Euro oder mehr für Notfälle mobilisieren.



Die Höhe der verfügbaren Beträge für unerwartete Ausgaben ist über alle

Altersgruppen hinweg ähnlich verteilt. Im Vergleich zur letzten Umfrage vom Juli

2024 finden sich die einzigen größeren Verschiebungen im Segment derjenigen, die

Rücklagen zwischen 1.000 und 2.000 Euro ihr Eigen nennen. Acht Prozent der 50-

bis 79-Jährigen entfallen aktuell auf diese Kategorie, während es im Sommer des

Vorjahres noch 14 Prozent waren. Der Anteil der jüngeren Erwachsenen zwischen 18

und 29 Jahren, die über entsprechende Ersparnisse verfügen, sank im selben

Zeitraum um fünf Prozentpunkte.





"Die Zahlen zeigen, dass ein beträchtlicher Teil der Österreicherinnen und

Österreicher nur über geringe finanzielle Reserven verfügt und deshalb bei

ungeplanten Ausgaben oftmals vor Herausforderungen steht", sagt Christian

Polenz, Vorstandsvorsitzender der TeamBank AG. "Zusätzlichen Handlungsspielraum

kann ein dauerhaft verfügbarer Kreditrahmen bieten. Entscheidend ist, dass

dieser den finanziellen Verhältnissen entsprechend ausgestaltet ist."



Österreicher nutzen Finanzierungen mit Bedacht



Finanzierungsangeboten stehen die Österreicherinnen und Österreicher prinzipiell

offen gegenüber. Drei von vier Befragten haben zumindest eine Variante davon

schon mindestens einmal in Anspruch genommen. Am weitesten verbreitet ist mit 35

Prozent der Kauf auf Rechnung. Es folgen der Ratenkredit und der Dispokredit mit

jeweils 29 Prozent.



Ob Kredit, Ratenkauf oder Darlehen: Die Österreicherinnen und Österreicher sind

sich dabei ihrer Verantwortung bewusst: 61 Prozent nutzen Finanzierungen nur in

wichtigen Ausnahmefällen und mehr als die Hälfte der Befragten nimmt Kredite nur

dann auf, wenn sie finanziell ausreichend abgesichert sind.



Hintergrundinformationen:



Die Studie "TeamBank-Liquiditätsbarometer" untersucht seit dem Jahr 2016

Liquidität und Konsumverhalten der österreichischen Bevölkerung. Im Januar und

Februar 2025 befragte das Marktforschungsinstitut YouGov im Auftrag der TeamBank

AG 1.583 Personen im Alter zwischen 18 und 79 Jahren online.



Eine Infografik zur Studie steht unter https://www.teambank.at/medien/presse/

zur Verfügung.



TeamBank AG - Ein Unternehmen der DZ BANK Gruppe



Die TeamBank AG ist mit dem fairen Credit in Österreich das Kompetenzzentrum für

Liquiditätsmanagement der Genossenschaftsbanken. Mit dem Anspruch, ihr Angebot

gemeinsam mit dem Kunden zu entwickeln, hat die TeamBank Kundenzentrierung als

Prämisse, nicht nur für ihre Produkte und Services, sondern auch für ihre

Aufbau- und Ablauforganisation definiert.



