aap Implantate: Erfolgreicher Start 2025 – Wachstum in EMEA aap Implantate AG startet dynamisch ins Jahr 2025, mit stabilen Umsätzen und beeindruckendem Wachstum in der EMEA-Region. Besonders hervorzuheben ist das 17%ige Umsatzwachstum in der EMEA-Region und das 60%ige Plus in Südafrika. Die laufende Studie …