Diese Top-10-Firmen halten jetzt über 5 Prozent aller Bitcoin

Bitcoin hingegen konnte seine Dominanz weiter ausbauen. Laut Heinrichsmeier kontrollierte die Leitwährung zuletzt rund 64 Prozent des Gesamtmarkts. "Der jüngste Anstieg auf über 95.000 US-Dollar bedeutet ein Plus von rund 30 Prozent gegenüber dem Zwischentief", so der Analyst.

Trumps Entscheidung, eine 90-tägige Zollpause einzulegen, sorgte für eine Aufhellung der Stimmung an den globalen Märkten. Auch seine zurückhaltende Haltung gegenüber Fed-Chef Jerome Powell und der Fortschritt in Verhandlungen mit Ländern wie Indien und Japan wirkten stabilisierend.

Darüber hinaus profitiert Bitcoin von der weltweit steigenden Geldmenge. Die Kennziffer M2 erreichte zuletzt Rekordstände. En Treiber, der in der Vergangenheit oft mit Verzögerung positiv auf die Kursentwicklung wirkte.

Ein weiterer Katalysator ist laut DZ Bank die wachsende Nachfrage von institutioneller Seite. Unternehmen kaufen zunehmend Bitcoin zur Bilanzstärkung. So hält die US-Firma Strategy mit CEO Michael Saylor inzwischen 555.450 Bitcoins, was rund 2,8 Prozent des gesamten Umlaufs entspricht.

Mit dem neuen Player Twenty One Capital formiert sich ein weiterer gewichtiger Akteur. Das Unternehmen entsteht unter Führung von Tether, Bitfinex und Softbank und plant einen Börsengang über eine SPAC-Fusion mit Cantor Equity Partners. CEO wird Bitcoin-Verfechter Jack Mallers. Ziel ist es, Anlegern strukturierten Zugang zu Bitcoin zu bieten.

Ein Novum dabei

Die Unternehmensleistung soll nicht in Fiat, sondern in Bitcoin gemessen werden – mit den neuen Kennzahlen "Bitcoin per Share" (BPS) und "Bitcoin Return Rate" (BRR).

Auch Unternehmen wie JP Metaplanet, Semler Scientific und Tesla treiben den Bitcoin-Bestand öffentlicher Firmen nach oben. Tesla hält derzeit etwa 11.500 Coins. Insgesamt summieren sich die Bestände öffentlicher Unternehmen laut bitcoin.treasuries.net auf 763.000 Bitcoins, private Unternehmen halten rund 286.000 – zusammen über eine Million Coins und damit mehr als fünf Prozent des aktuellen Gesamtbestands.

Bitcoin-Bestände von Top 10 Unternehmen Unternehmen Anzahl gehaltener Bitcoins Strategy 555.450 Block.one 164.00 Tether Holdings 100.521 Mara Holdings 48.237 Twenty One Capital 42.000 Riot Platforms 19.211 Galaxy Digital Holdings 13.704 CleanSpark 11.869 Tesla 11.509 Hut 8 Mining 10.273

Quelle: bitcoin.treasuries.net

Fazit

Trotz der jüngsten Erholung mahnt Heinrichsmeier zur Vorsicht. Die geopolitische Lage, insbesondere im Hinblick auf Trumps Zollpolitik, bleibt fragil. Wiederkehrende Volatilität sei "nicht nur möglich, sondern wahrscheinlich". Für die langfristige Preisentwicklung aber werde vor allem die Geldpolitik entscheidend sein. Der Trend hin zu Bitcoin als Bilanzinstrument dürfte an Fahrt gewinnen.

Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Redaktion

