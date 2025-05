LV 1871 wächst stärker als die Branche - deutliches Plus im Neugeschäft und bei gebuchten Beiträgen (FOTO)

München (ots) - Die LV 1871 blickt auf ein sehr erfolgreiches Geschäftsjahr

zurück: Die Neugeschäftsbeiträge und die gebuchten Bruttobeiträge stiegen

branchenüberdurchschnittlich. Zudem erhielt die LV 1871 neben zahlreichen

renommierten Auszeichnungen insbesondere das A+ Finanzstärkerating von Fitch zum

20. Mal in Folge.



Die Beitragssumme des Neugeschäfts konnte um 6,9 Prozent auf 2,3 Mrd. Euro

(2023: 2,1 Mrd. Euro) gesteigert werden; das Wachstum liegt damit deutlich über

dem Branchenniveau (4,3 Prozent). Die gebuchten Bruttobeiträge erhöhten sich um

4,5 Prozent auf 708,1 Mio. Euro (2023: 677,3 Mio. Euro) - der Markt liegt hier

bei +3,1 Prozent. Die Steigerung ist insbesondere auf die laufenden gebuchten

Beitragseinnahmen zurückzuführen, die um 5,6 Prozent zulegten (Markt: +0,2

Prozent).





Der Rohüberschuss lag mit 150,0 Mio. Euro auf dem hohen Niveau des Vorjahres(2023: 151,2 Mio. Euro). Das Eigenkapital wurde erneut um 6,0 Mio. Euro gestärktund beläuft sich zum Bilanzstichtag auf 157,0 Mio. Euro. Die freie Rückstellungfür Beitragsrückerstattung konnte um 6,3 Prozent von 220,2 Mio. Euro auf 234,1Mio. Euro erhöht werden.Breit diversifizierte KapitalanlagenIn einem weiterhin durch Unsicherheit geprägten Kapitalmarktumfeld erzielte dieLV 1871 mit ihren breit diversifizierten Kapitalanlagen eine Nettoverzinsung von3,2 Prozent (2023: 3,0 Prozent). Die Nettobewertungsreserven konnten zumStichtag 31. Dezember 2024 um 36,7 Mio. Euro auf 362,7 Mio. Euro gesteigertwerden, was einer marktüberdurchschnittlichen Reservequote von +6,2 Prozent(2023: +5,5 Prozent) im Verhältnis zum Buchwert der Kapitalanlagen (5.823,7 Mio.Euro) entspricht. Die Reservequote der Lebensversicherungsbranche war hingegennegativ und lag zum Jahresende 2024 bei -7,4 Prozent.Ausgezeichnete Finanzstärke über JahrzehnteDie positive Geschäftsentwicklung sichert einmal mehr die herausragendeFinanzstärke der LV 1871. Das A+ Finanzstärkerating von Fitch zum 20. Mal inFolge unterstreicht die außergewöhnliche Widerstandsfähigkeit der LV 1871 undbestätigt die über Jahrzehnte ausgezeichnete Finanzstärke. Darüber hinausschnitt die LV 1871 im Map-Report "Bilanzrating deutscher Lebensversicherer" alsneuer Testsieger mit der Bestnote "mmm+" "hervorragend" ab und setzte sich damitan die Spitze der deutschen Lebensversicherer.Attraktive Absicherungs- und VorsorgelösungenAttraktive Absicherungs- und Vorsorgelösungen waren die Grundlage für die sehrgute Geschäftsentwicklung im Jahr 2024. Berufsunfähigkeitsprodukte machten imBerichtsjahr 33,3 Prozent der Beitragssumme des Neugeschäfts aus. Der Anteil derfondsgebundenen Produkte betrug 58,2 Prozent.Engagement für Nachhaltigkeit und als moderner ArbeitgeberAuch im Jahr 2024 konnte die LV 1871 ihre qualitativen Nachhaltigkeitszielekonsequent weiterverfolgen. So wurde das Thema als unternehmensweiteGrundhaltung verankert und die Charta der Vielfalt unterzeichnet, eineInitiative zur Förderung der Vielfalt in Unternehmen. Ihre Position als modernerund attraktiver Arbeitgeber konnte die LV 1871 weiter stärken. Der Einsatz fürein wertschätzendes und zukunftsorientiertes Arbeitsumfeld wurde durchverschiedene Auszeichnungen honoriert.